Négynapos munkahét: van, ahol álom a jó alvás

Ez a magas munkával való elégedettségi arány segíthet a vállalatoknak megtartani az alkalmazottakat, ezáltal megtakaríthatja az újrafelvételi és átképzési költségeket.

A Gallup jelentése szerint a holland dolgozók a legkevésbé stresszesek közé tartoznak a világon, a lista másik végén a görög, máltai és ciprusi munkatársak állnak. Úgy tűnik, az egyik szokás, amely segíti a hollandokat az ilyen minőségi alvásban, hogy a reggeli kávét a szabadban isszák, így a lehető legtöbb korai napfényt szívják magukba. Ez a gyakorlat segíthet a cirkadián ritmus szabályozásában, és elősegítheti a jobb alvást és a termelékenységet.

Ausztriában is nagyon jó a munka-alvás egyensúly, az alkalmazottak itt átlagosan heti 33,6 órát dolgoznak.

A MedUni Wien szerint az osztrákok átlagosan hét-nyolc órát alszanak naponta. A sógoroknál ráadásul nemcsak a munkahetek rövidek, de a túlórák is jelentősen korlátozottak, több vállalatuk például rugalmas munkaidőt kínál.

Az erős kormányzati politikák és munkaügyi törvények, valamint a számos csökkentett munkavégzési lehetőség – mint például a munkamegosztás –, szintén segítenek abban, hogy az új szülők, családok és más emberek megkapják a szükséges támogatást.

A norvégok hasznot húznak a szabadtéri életből

Norvégia is dicséretes munka-alvás egyensúllyal büszkélkedhet, az alkalmazottak átlagosan heti 33,9 órát dolgoznak ott. A norvégok azt is értékelik, hogy minél több friss levegőt kapjanak, és olyan szabadtéri tevékenységeket végezzenek, mint a síelés, túrázás és kajakozás. Ennek a koncepciónak még neve is van: Friluftsliv, amit „szabad levegős élet”-nek fordíthatnánk.

A rengeteg kültéri tevékenység hozzájárul az egészség és az alvás javításához is. Ezen felül csökkenti a stresszt és hangulatjavító előnyökkel is rendelkezik, valamint olyan egészségügyi problémák esetén is segíthet, mint a magas vérnyomás és az alacsony D-vitamin-szint. Norvégiában a hálószobákat hűvösen tartják, ami szintén hozzájárul a jobb alváshoz, a párok pedig gyakran használnak külön takarókat vagy paplanokat, hogy csökkentsék az alvászavarokat. A norvég szaunakultúra szintén sokat segít a mélyebb, minőségibb alvás elérésében.