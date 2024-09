Megdőlt a budapesti szélrekord, riasztó az előrejelzés is

Megdőlt a fővárosi szélrekord csütörtökön, miután a Magyarországtól északnyugatra örvénylő ciklon előoldalán délnyugati áramlással meleg levegő érkezett a Kárpát-medence fölé – írta a HungaroMet Zrt. a honlapján pénteken.

A szél a hétvégi programunkat is befolyásolhatja / Fotó: Northfoto

Kiemelték, hogy a délutáni nyárias hőmérsékletek mellett az ország nagy részén megerősödött, a Dunántúl északi felén, illetve a főváros térségében viharossá fokozódott a délnyugati szél. Hozzátették, hogy a János-hegyen óránkénti 87,8 kilométeres, erősen viharos széllökés is előfordult, amivel a fővárosban új napi szélrekord született. A korábbi rekord az óránkénti 74,9 kilométer volt, amit Budapest Örsöd, illetve Budapest Országút állomásokon mértek.

A szeles idő a hétvégén is velünk marad. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég. A Dunántúlon alig, máshol sokfelé várható eső, zápor. Keleten zivatar is lehet. Délelőtt délnyugaton, délután az Alföldön eshet kiadósabb eső. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, 16 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, erős lehűlés várható, több helyen nem is emelkedik napközben a hőmérséklet.

Vasárnap a nap első felében a középső és a keleti felében még előfordulhat eső, zápor; majd mindenhol csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Az északi szél nagy területen marad erős. Mindössze 16-17 fok lesz.