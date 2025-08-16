Erdőtüzek sora pusztít Európában: kétségbeesett harcot vívnak a lángok ellen a tűzoltók

Európa déli országaiban továbbra sem lankadnak az erdőtüzek, a tűzoltók Spanyolországban, Portugáliában és Görögországban is küzdenek a lángokkal a száraz hőségben, ahogy a klímaváltozás egyre erőteljesebben érezteti hatásait a kontinensen.

Az erdőtüzek miatt autópályákat is le kellett zárni Spanyolországban/Fotó: AFP

Spanyolországban 14 erdőtűz pusztít

Az Al-Dzsazíra beszámolója szerint Spanyolországban 14 tűzvész pusztít, miközben a hétvégén a hőmérséklet tovább emelkedhet és a 40 fokot is meghaladhatja. Pénteken Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök újabb rendkívül nehéz napról beszélt és a további tüzek kialakulásának veszélyére is felhívta a figyelmet, miközben az ország meteorológiai szolgálata szintén

riasztást adott ki a lángok miatt különösen az ország északi és nyugati résére és jelezte, hogy a hőhullám akár hétfőig is folytatódhat.

Galíciában több autópályát lezártak és több gyorsvasúti járatot leállítottak, miközben az Európai Unió erdőtűz információs rendszere szerint az idei nyáron már 158 ezer hektár vált a lángok martalékává.

A szomszédos Portugáliában a tűzvész pénteken már halálos áldozatot is követelt, miközben hét tűzvész megfékezésén 4 ezer tűzoltó dolgozik és a hatóságok vasárnapig meghosszabbították a vészhelyzetet. Az ország az Európai Unió segítségét is kérte, miután egy nappal korábban két uniós Canadair tűzoltó repülő érkezett Spanyolországba.

Mindeközben a görögországi Chios szigetén már négy napja nem sikerül megfékezni a lángokat, noha két repülőt és két helikoptert is bevettek a tűz eloltására. Athén környékén pedig a pusztító lángok után továbbra is magas a készültség a tűzoltóknál. Miután a hőség és a szél egyaránt a lángok kiújulásával fenyegetnek. Dél-Európában és a Balkánon idén kifejezetten sok ország kért külső, uniós segítséget, miután az erdőtüzek szinte mindegyik országban komoly problémákat okoztak.