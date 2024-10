Minden fanyalgás ellenére rongyosra nézik Amerikában az új Venom filmet – ez a titka

Az előzetes kritikák mind lehúzták a Venom – Az utolsó menetet, ennek ellenére Tom Hardy harmadik és egyben utolsó utazása a Halálos védelmezőként korántsem nevezhető bukásnak. Sőt, éppen ellenkezőleg: a film nyitóhétvégéjén toronymagasan vezette az amerikai mozik jegyeladási listáját és globálisan képes is volt visszatermelni a 120 millió dolláros (44,8 milliárd forint) gyártásiköltségeit is. A mozinézőket nem tántorították el a kritikusok, a nézettséget pedig még majd a streaming-megjelenés is megdobhatja.

Minden fanyalgás ellenére is tarol az új Venom-film – ez mindig is a szórakozásról szólt / Fotó: Yamak Perea/ Eyepix Group

Az elmúlt 6-7 év alatt rengetegen kérdőjelezték meg a Venom-filmek létjogosultságát, ugyanis a képregényhőst legtöbb esetben Pókemberhez kapcsolták az olvasók és az írók is. Létezik önálló Venom-képregény, viszont a legkedveltebb történetei mind a barátságos és közkedvelt hálószövőhöz köthetőek. Mégis, 2018-ban a Sony megfertőzte a mozikat mindenki kedvenc fekete szimbiótájával, melyet követett a COVID miatt 2021-re csúszott folytatás, a Venom 2. – Vérontó, végül pedig most lezárták a trilógiát Az utolsó menettel.

Mindhárom Venom-film tünete, hogy a negatív kritikai felhang ellenére gyártási költségeik többszörösét termelték vissza,

valamint a streamingplatformok egyik legfelkapottabb alkotásai lettek megjelenésükkor. A Box Office Mojo adatai szerint az új Venom-film már most 175 millió dollárt hozott a konyhára, ezzel pedig már fedezi is a 120 milliós forgatási kiadásokat. Ugyanez mondható el az előző kettő filmről is: az első Venom 856 millió dollárral gyártási költségei több mint hétszeresét, a Venom 2. – Vérontó 506,9 millió dollárral pedig elkészítésének közel ötszörösét termelte vissza.

A harmadik filmmel az is elképzelhető, hogy összesen 2 milliárd dollár lesz az összbevételük,

nem beszélve az eladott licenszelt árukról. Azt viszont fontos kiemelni, hogy a Venom – Az utolsó menet produkálta a leggyengébb nyitást a három film közül.

Miért lett népszerű Venom?

Az első Venom egy olyan időszakban jelent meg, amikor már tudtuk, hogy a Disney igazgatásában lévő Marvel-filmek sorozata egy nagy lezáráshoz ér a Bosszúállók: Végtelen háborúval és a Bosszúállók: Végjátékkal. A Marvel-rajongók rengeteg nagy és fontos képregényes történetet megkaptak, viszont így is voltak kihagyott karakterek, mint Venom. A karakter jogai viszont – mint a legtöbb Pókemberhez köthető szereplő jogai is – a Sonynál pihennek, nem a Marvelnél, ezért nekik is mondhatni ki kell bérelniük Pókembert ahhoz, hogy Tom Holland életre kelthesse a Marvel Filmes Univerzumban. Utóbbinak viszont kikötése, hogy

a Sony nem szerepeltetheti Pókembert saját filmjeiben: így jött létre a Pókember nélküli Pókember-univerzum.

Ez így elég nevetségesen hangzik, viszont a Sony tudta, hogy valamit kell kezdenie a fennmaradó karakterekkel, ezért kockáztattak – hat év távlatából pedig elmondható, hogy pénzügyileg mindenképp megérte.