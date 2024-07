Deadpool hatalmasat tarolt a mozikban, a Marvel pedig új főgonoszt villantott

A Marvel egyszerre hozta a kötelezőt és lepett meg minket a hétvégén. Természetesen a kevésbé meglepő dolog a Deadpool & Rozsomák bevétele volt a nyitóhétvégéjén, ugyanis a film köröket vert minden idei alkotásra. Deadpoolék poénokkal és akcióval teli kalandja szabályosan mágnesként vonzotta a nézőket az egész világban, ebbe pedig most régóta először Kína is beletartozik, ugyanis hosszú évek óta most először vetítenek premiernapon Marvel-filmet.

A Deadpool & Rozsomák az idei év legnagyobb nyitóhétvégéjét bonyolította le / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Deadpool fejest ugrott a pénztengerbe

Idén még nem volt olyan hétvége, amikor az amerikai mozibevételek átlépték volna a 200 millió dolláros határt. A Box Office Mojo adatai szerint még az Agymanók 2. része is 150 milliót hozott a konyhára, de ez nem állította meg, hogy letaszítsa a Jégvarázs 2.-t a legjövedelmezőbb animációs filmek trónjáról.

A Deadpool & Rozsomák Amerikában 205 millió dollárt, világszinten pedig közel 440 millió dollárt termelt a nyitóhétvégéjén,

ezzel pedig az idei év legjobban indító filmje lett, megelőzve a már említett Agymanók 2.-t, A majmok bolygója: A birodalmat, a Dűne: Második részt és a múlt heti Twisters – Végzetes vihart. Ehhez a sikerhez pedig a kínai piac is hozzájárult: a Variety szerint Kínában 24,5 millió dollárt kerestek Deadpoolék, ezt csak a Godzilla x Kong: Az új birodalom múlta felül. Bár Deadpool kalandja nem mentette meg a Marvel Filmes Univerzum történetvezetését, pénzügyileg reményt adott a Disney-nek.

A Marvel új főgonosza: Robert Downey Jr.

A meglepetés a San Diegó-i Comic Conon ért minket, amikor a Marvel felsorakoztatta a jövendőbeli projektjeit:

a Comic Con résztvevői láthattak egy teljesen új kedvcsinálót, amiben már láthatták Harrison Ford karakterét Vörös Hulkká változni;

beszéltek az eddig kissé kérdéses Thunderbolts* filmről;

új címet kapott a jövőre érkező Fantasztikus Négyes is, ami mostantól Fantasztikus Négyes: Első lépések;

a „Doomsday” alcímet kapta az eddig ismeretlen Bosszúállók film;

valamint bejelentették, ki fogja játszani magát Victor von Doomot a Bosszúállók: Doomsday és Titkos háború filmekben.

Több váratlan ismerős arc is feltűnt a Marvel színpadján: az utóbbi két Bosszúállók-filmet is rendező Russo-testvérek visszatérését régóta várták a rajongók, ugyanis az általuk rendezett alkotásokat tekintik a Marvel eddigi legjobb filmjeinek – ezzel egyben meg is nyugtatták a rajongókat, hogy értő kezekbe kerültek a készülő filmek.

Az igazi váratlan meglepetés Dr. Doom karakterének felfedése volt, akit a visszatérő Robert Downey Jr. fog alakítani.

RDJ visszatérése azért váratlan, mert az általa játszott Tony Stark (Vasember) hősi halált halt a Bosszúállók: Végjátékban; a szereplők és a közönség is már elbúcsúzott tőle. A színész visszatérése megosztja a Marvel-rajongókat: egy részük örül, hogy újra láthatja a korábbi Vasembert, másokat pedig pont az zavarja, hogy a Disney biztonsági játékot játszik, és nem új színészre osztja a szerepet. Annyi biztos, hogy a döntés mögött más okok is állnak a közönség kiszolgálásán kívül, ez egyelőre viszont még hétpecsétes titok.