Jogállami siker és az ukrán exportkikötő: gabona gyulladt fel, hatalmasat csaltak, amerikai kézbe hullott

Az amerikai befektetők eredetileg csak kölcsönt adtak, ám most terminálüzemeltetőként is bizonyíthatnak. A nemzetközi választott bíróságok után az ukrán legfelsőbb bíróság is az amerikai alapoknak adott igazat. Az amerikai befektetők a jogállam győzelméről, az Olimpex terminál korábbi tulajdonosai politikai ügyről beszélnek.