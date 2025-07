Kiszabadulhatnak a Revoluton ragadt magyar kriptók

Ismét lehetséges a kriptók visszavonása a Revolut felületéről – írta meg néhány ügyfelének hétfőn a fintech vállalkozás, ám ez egyelőre nem jelenti azt, hogy a cég felületén el is lehetne azokat adni, csupán annyit, hogy más szolgáltató tárcájába tudjuk a digitális eszközöket küldeni.

A Revolut a kriptók kereskedését most nem tudja magyar ügyfeleknek kínálni / Fotó: Shutterstock

A Revolut a hónap elején korlátozta a kriptotranzakciókat a magyar felhasználó számára, ezt lazították most fel, de kereskedni továbbra sem lehet a platform felületén. Ugyanakkor a cégnél lévő kriptók más szolgáltatóhoz küldése már kiszabadíthatja a kérdéses eszközöket fogságukból, hiszen más szolgáltatók állítják, hogy náluk már most is lehet legálisan magyar ügyfélként kriptókkal kereskedni.

A magyar szabályozás július 1-jéig adott határidőt a szükséges engedélyek megszerzéséhez, míg más uniós országok ennél hosszabb türelmi időt határoztak meg. Mivel a Revolut nem Magyarországon kezdte meg az uniós tagállamok között átruházható engedélyek megszerzését, ezért a cég jelenleg nem rendelkezik magyar engedéllyel.