Aranyrudat rejtettek el a finn sarkvidéken: egész nyáron tart a vadászat a 20 ezer eurós kincs után

Különleges turisztikai akcióval próbálja felhívni a figyelmet nyári arcára a finnországi Levi síközpont. A lappföldi üdülőhely egy 20 ezer euró értékű aranyrudat rejtett el valahol a környéken, amelyet bárki megpróbálhat megtalálni a nyár folyamán. A szervezők szerint a vadászat nemcsak izgalmas kalandot kínál, hanem arra is ösztönzi a látogatókat, hogy felfedezzék az északi vidék kevésbé ismert, de annál lenyűgözőbb nyári látnivalóit – írja az Euronews.

A vadászat egész nyáron tart / Fotó: Shutterstock

A Midnight Sun Hunt, vagyis az Éjféli Nap Kincsvadászata június 18-án indul, és egészen augusztus 22-ig tart. A résztvevők fokozatosan közzétett nyomok segítségével kutathatnak az elrejtett aranyrúd után. A feladványok Levi különböző pontjaira vezetik a játékosokat, miközben bemutatják a régió legnépszerűbb túra- és kerékpárútvonalait, valamint azokat a programokat, amelyek kizárólag a rövid, de látványos északi nyár idején érhetők el.

A kincs bármikor előkerülhet, ezért a szerencsésebb vagy ügyesebb résztvevőknek nem kell megvárniuk az utolsó nyomot. Ugyanakkor a szervezők minden új információval egyre könnyebbé teszik a keresést, így azoknak is marad esélyük, akik csak később csatlakoznak a kalandhoz.

Nyári vadászat egy húszezer eurós aranyrúdért Finnországban

Levi neve elsősorban a téli sportok szerelmeseinek lehet ismerős. A síparadicsom Finnország egyik legismertebb üdülőhelye, amely évente több százezer látogatót vonz. A nyári időszak azonban még mindig kevésbé ismert a nemzetközi turisták körében, pedig a térség ilyenkor egészen más arcát mutatja.

„Levi mindenekelőtt a télről ismert, de az északi nyár sokak számára még mindig felfedezetlen” – fogalmazott Satu Pesonen, a Visit Levi turisztikai szervezet vezérigazgatója. Hozzátette: a kincsvadászat célja, hogy új okot adjanak az utazóknak a látogatásra abban az időszakban, amikor a nap gyakorlatilag soha nem nyugszik le.

A helyszínválasztás nem véletlen. Levi a sarkkör közelében fekszik, ahol május végétől július végéig megtapasztalható az úgynevezett éjféli nap jelensége. Ilyenkor a Nap 24 órán át a horizont felett marad, így még éjszaka is világos van. Ez nemcsak különleges természeti élmény, hanem jelentősen meghosszabbítja az aktív szabadtéri programokra fordítható időt is.

A kincsvadászatot a Visit Levi, a Levi Ski Resort és az Agnico Eagle Finland aranybányászati vállalat közösen szervezi. Az együttműködés célja a fenntartható turizmus népszerűsítése és a régió nyári kínálatának bemutatása. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a résztvevőknek nem kell ásniuk vagy megbontaniuk a természetes környezetet a kincs megtalálásához. A keresés kizárólag kijelölt területeken zajlik, és a játék szabályai kifejezetten a környezet védelmét szolgálják.