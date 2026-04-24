Elkészült a világ egyik leghosszabb gyalogoshídja

A finn főváros Korkeasaari és Kruunuvuorenranta városrészeit összekötő Kruunuvuorensilta híd 1191 méter hosszú, ezzel a világ egyik leghosszabb gyalogoshídja, és kizárólag a gyalogosok, a kerékpárosok és a tömegközlekedés előtt áll nyitva – húzza alá az Origo.

A lakosság mellett a turisták kedvence is lehet a Kruunuvuorensilta híd

Az Euronews beszámolója szerint az új hídnak köszönhetően Kruunuvuorenranta most közelebb került Helsinki központjához, hiszen a korábbi 11 kilométerről 5,5 kilométerre rövidült a megközelíthetőség.

Helsinki új látnivalója a Kruunuvuorensilta híd

„A Kruunuvuorensilta híd Helsinki új, egyedi és izgalmas mérföldköve” – mondta Daniel Sazonov, Helsinki polgármestere. Szerinte egy olyan látványosság, amely belföldről és külföldről is vonzza majd a látogatókat, egyben átalakítja a Helsinkiről alkotott képet.

A fogadtatás sikeres volt, mert a megnyitás alkalmából több mint ötvenezren látogatták meg a hidat.

