Deviza
EUR/HUF364,3 -0,66% USD/HUF310,85 -0,96% GBP/HUF420,34 -0,55% CHF/HUF396,04 -0,79% PLN/HUF85,86 -0,67% RON/HUF71,59 -0,59% CZK/HUF14,95 -0,66% EUR/HUF364,3 -0,66% USD/HUF310,85 -0,96% GBP/HUF420,34 -0,55% CHF/HUF396,04 -0,79% PLN/HUF85,86 -0,67% RON/HUF71,59 -0,59% CZK/HUF14,95 -0,66%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 872,25 -0,69% MTELEKOM2 492 -0,64% MOL4 100 -3,07% OTP41 610 +0,51% RICHTER13 000 -1,07% OPUS336 +0,9% ANY7 470 +0,27% AUTOWALLIS149 +1,36% WABERERS4 890 +2,3% BUMIX9 244,95 +0,2% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 774,58 -0,2% BUX133 872,25 -0,69% MTELEKOM2 492 -0,64% MOL4 100 -3,07% OTP41 610 +0,51% RICHTER13 000 -1,07% OPUS336 +0,9% ANY7 470 +0,27% AUTOWALLIS149 +1,36% WABERERS4 890 +2,3% BUMIX9 244,95 +0,2% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 774,58 -0,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
híd
gyalogoshíd
Helsinki út
Finnország

Elkészült a világ egyik leghosszabb gyalogoshídja

Átadták Helsinki legújabb hídját: a világ egyik leghosszabb gyalogoshídja a finn főváros két fontos városrészét köti össze.
Világgazdaság
2026.04.24, 15:15

A finn főváros Korkeasaari és Kruunuvuorenranta városrészeit összekötő Kruunuvuorensilta híd 1191 méter hosszú, ezzel a világ egyik leghosszabb gyalogoshídja, és kizárólag a gyalogosok, a kerékpárosok és a tömegközlekedés előtt áll nyitva – húzza alá az Origo.

A lakosság mellett a turisták kedvence is lehet a Kruunuvuorensilta híd / Fotó: ArtBBNV / Shutterstock

Az Euronews beszámolója szerint az új hídnak köszönhetően Kruunuvuorenranta most közelebb került Helsinki központjához, hiszen a korábbi 11 kilométerről 5,5 kilométerre rövidült a megközelíthetőség.

Helsinki új látnivalója a Kruunuvuorensilta híd

„A Kruunuvuorensilta híd Helsinki új, egyedi és izgalmas mérföldköve” – mondta Daniel Sazonov, Helsinki polgármestere. Szerinte egy olyan látványosság, amely belföldről és külföldről is vonzza majd a látogatókat, egyben átalakítja a Helsinkiről alkotott képet. 

A fogadtatás sikeres volt, mert a megnyitás alkalmából több mint ötvenezren látogatták meg a hidat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu