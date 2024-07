Kékszalag: kövesse nyomon kedvenceit a győri Széchenyi Egyetem fejlesztésével

A központ munkatársai online elérhető alkalmazást készítettek, amelynek segítségével az érdeklődők élőben láthatják a verseny állását, visszanézhetik a részidőket, sőt akár kedvenc csapatot is beállíthatnak maguknak. A nyomkövető rendszer azonban nemcsak a szurkolóknak, hanem a Kékszalag lebonyolítóinak is hatalmas segítség, hiszen a versenyirányítás megbízható adatokat kap a mintegy félezer induló tartózkodási helyéről és mért idejéről. A GPS-eszköz által begyűjtött adatok az élő közvetítés során is többletinformációt nyújtanak a versenyt figyelőknek.