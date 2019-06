Paradicsomi állapotok a magyar adórendszerben

A jövedelmek jövőre is nagyot nőnek, az idei 15 615 milliárdos összevont adóalap 2019-re 17 046 milliárd forintra emelkedik.

A személyi jövedelemadó (szja) 2016 óta ismert 15 százalékos mértéke jövőre is változatlan marad, legalábbis elvileg. Az adóterhelés – a tényleges jövedelem arányában fizetett végső adó – ennél lényegesen alacsonyabb, idén és jövőre is 12,7 százalék lesz, köszönhetően az igénybe vett kedvezményeknek. A jövedelmek jövőre is nagyot nőnek, az idei 15 615 milliárdos összevont adóalap 2019-re 17 046 milliárd forintra emelkedik – olvasható a jövő évi költségvetés Pénzügyminisztérium (PM) által közölt háttérszámításaiban.

Az adóalapból a családok és az első házasok kedvezménye miatt az idén 2046, jövőre pedig 2084 milliárd forintnyi kedvezményt vehetnek igénybe az érintettek, így 2019-ben várhatóan 2361, jövőre pedig 2608,9 milliárd forint szja kerül a kincstárba – így jön ki mind a két évre a 12,7 százalékos adóterhelés.

Az adóterhelés a 2016-os 1 százalékos adócsökkentés óta csak kismértékben, a 2015-ös 12,95 százalékról 12,7 százalékra csökkent.

A 2608,9 milliárd forintos szja-bevétellel szemben a várakozások szerint mintegy 397,7 milliárd forintnyi adókedvezményt érvényesítenek az adózók – ez a befizetett adó 15,2 százaléka. A legnagyobb tétel messze a családi adókedvezmény: ez jövőre 312,6 milliárd forinttal apasztja az szja-bevételeket.

A négygyermekes nők januártól bevezetendő szja-mentessége a PM szerint 22 milliárd forintjába kerül majd a büdzsének.

Míg uniós összehasonlításban a 12,7 százalékos szja-terhelés nem kirívó, addig a társasági adó átlagos 5,9 százalékos terhelése a legalacsonyabb. A magyar adógyakorlat szerint, ha egy másik országban a társasági adó kulcsa 10 százalék alatt van, az már adóparadicsomnak tekinthető, márpedig a társasági adó névleges kulcsa idén és jövőre is 9 százalék lesz.

