Letaszították Jeff Bezost a trónról

Az Amazon hatalmas összegeket költ arra, hogy egynapos kiszállítást biztosítson, viszont ez el is viszi a divízió profitjának nagy részét, az elmúlt két negyedévben több százmilliót költött a szolgáltatásra.

Jeff Bezos, az Amazon alapítója és vezérigazgatója elvesztette a világ leggazdagabb embere címét, miután az e-kereskedelmi vállalata a harmadik negyedévben a nyeresége visszaesett – írja legfrissebb összeállításában a Forbes.

Az Amazon részvényei 7 százalékkal és ezzel Bezos vagyona 103,9 milliárd dollárra esett vissza. A Microsoft alapító Bill Gates tényleges vagyona eközben 105,7 milliárd dollár.

Bezos 2018-ban lett a világ leggazdagabb embere és az első milliárdos, akinek a vagyona meghaladta a százmilliárdot a Forbes 400 történetében: az amerikai üzletembernek a vagyona akkor elérte a 160 milliárd dollárt, ezzel véget vetve Gates 24 éven át tartó első helyezését.

Az Amazon vezérigazgatójának nettó vagyonának esése azonban nem egészen az Amazon részvények csökkenésének tulajdonítható: Bezos az Amazon részesedésének egynegyedét átadta volt feleségének, MacKenzie Bezosnak a válási rendezés részeként, amelyet ez év elején fejeztek be. Ezzel a válással rekordot döntöttek: több mint tízmilliárd dolláros kifizetéssel. A korábbi rekordot – 3,8 milliárd dollár – 1999-ben állította fel Alec Wildenstein és felesége, Jocelyn, aki arcplasztikai műtéteiről híresült el.

MacKenzie Bezos, a volt feleség megtartja az online kereskedőóriás részvényeinek 4 százalékát, valamint a megállapodás szerint kapott 32,7 milliárd dollárt.

A Forbes cikke szerint az Amazon 26 százalékos esésről számolt be a harmadik negyedéves profitban, ez az első profitcsökkenés 2017 óta a cégnél. A cég júliusban a második negyedévi beszámolójában nyilvánosságra hozta, hogy „egy kicsit” többet költött 800 millió dollárnál, amelyet az egynapos szállítási infrastruktúrába fektetett be. Brian Olsavsky, a pénzügyi vezérigazgató közölte, hogy a társaság mintegy 1,5 milliárd dollárt tervez elkölteni a negyedik negyedévben, feltehetően az egynapos hajózás finanszírozására. Az egynapos szállítás az Amazon Prime előfizetőinek már a rendelés leadását követő munkanapon kiszállítják a megvásárolt termékeket, értékhatártól függetlenül.

Európában jelenleg ez a szolgáltatás csak Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában, Németországban és Luxemburgban működik a prémium tagoknak.

Bill Gates 2014-ben kiszállt a Microsoft operatív vezetéséből, bár továbbra is az igazgatóság tagja. Eladta, illetve lemondott a Microsoft részesedésének nagy részéről. A milliárdos üzletember jelenleg a Bill & Melinda Gates Alapítvány társelnöke, amely a világ legnagyobb magánjellegű alapítványa.

A Microsoft alapítója 1987-ben debütált a Forbes első milliárdos listáján: akkor 1,25 milliárd dolláros vagyonával kerülhetett be. Bezos 1,6 milliárd dolláros vagyonával 1998-ban a Forbes 400 leggazdagabb amerikaiak listájába jutott be. Idén a Bloomberg Billionaires Index szerint is az első helyen volt az Amazon vezére, őt követte a francia luxuscikk-gyártó LVMH-t tulajdonló Bernard Arnault és harmadik helyzet volt Gates.