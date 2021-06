A kkv-k szolgálatába állítják a mesterséges intelligenciát

Gyorsabban zajlik a Mesterséges Intelligencia (MI) Stratégiájának a végrehajtása, mint ahogy az előzetesen tervezték

– mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Mesterséges Intelligencia Koalíció eredményértékelő sajtótájékoztatóján. Hozzátette, az MI stratégia bejelentése óta létrejött az új technológiát támogató és felhasználó intézményrendszer, a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség (NAVÜ), és elindult az MILAB is, amely a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatás-fejlesztéssel, innovációval, adatelemzéssel foglalkozik.

A miniszter elmondása szerint arra is keresték a választ, hogy a MI-t hogyan használhatják majd a magyar tulajdonú kkv-k. Ennek előmozdítása érdekében a Budapesten üzemelő MI innovációs központ mellett Zalaegerszegen, és Debrecenben is működik egy accelerátor, és hamarosan Balatonfüreden is fog. Az accelerátoroknak pedig az a célja, hogy megismertesse a kkv-kat az MI alap technológiákkal, alkalmazásai lehetőségeivel, és segítse a vállalkozásokat abban, hogy megtalálja a számára leghasznosabb felhasználási módot, és segítsen bevezetni ezeket a vállalkozás mindennapjaiba – emelte ki Jakab Roland, az MI Koalíció elnöke.

A mesterséges intelligenciával működő, adatvezérelt megoldások számtalan területen és szinte minden iparágban kínálnak újszerű hatékonyságnövelési lehetőségeket, amely a vállalkozások számára versenyelőnyt hozhat.

Ennek kiaknázása érdekében alkotta meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és az által életre hívott MI Koalíció szakemberei Magyarország MI Stratégiáját, amelyet kilenc hónappal ezelőtt mutattak be.

Az intézkedési terv sikeres végrehajtása 15 százalékos GDP növekedést, egymillió jobban fizető állást és a kkv szektor 26 százalékos hatékonyságjavulását eredményezheti a 2030-ig tartó időszakban.

Mivel az MI-ben rejlő lehetőségek kihasználásához elengedhetetlenek a technológiával kapcsolatos alapismeretek, az ITM és az MI Koalíció elkészített egy mindenki által könnyen érthető és elvégezhető mesterséges intelligencia tematikájú alapozó kurzust, MI Kihívás néven.

A mesterséges intelligencia tudatosító kampányban indított kurzus áttekintést nyújt az MI fogalmáról és bemutatja a legfontosabb felhasználási eseteket, ezáltal általános megértést kínál arról, hogyan szolgálja a technológia a mindennapokat és a vállalkozások hatékonyságát. Az ingyenes képzési anyag nagyjából két óra alatt teljesíthető. Az MI Kihívásnak köszönhetően júniusban meghaladta az egymilliót azok száma, akikhez valamilyen formában eljutott a mesterséges intelligencia fontosságának üzenete, ami nem utolsó sorban több szervezettel, kamarával, egyéb szakmai tömörüléssel és oktatási intézménnyel kötött partnerség eredménye.

A még nagyobb elérés érdekében most frissül a tananyag. „Az ún. 2.0 verzió nemcsak tartalmában, hanem küllemében is megújult:

az új, vonzóbb dizájn még több érdeklődőt terelhet a kurzus irányába, amely az alapoktól az iparágspecifikus esetekig egy széles skálát fed le, az igényeket pedig a hétköznapi emberekétől a fejlesztőkéig képes kiszolgálni.

Szeretnénk megosztani ezt a hasznos tudásanyagot a határainkon túl élőkkel is, ezért az MI Kihívás a V4 nyelveken, azaz csehül, szlovákul és lengyelül, valamint angolul is elérhető lesz július 1-jétől.” – emelte ki Jakab Roland. A tudatosító kampánynak az MI Kihívás újonnan felkért nagykövetei hivatottak még nagyobb lendületet adni. Gara Tícia, nemzetközi sakknagymester, valamint Lévay György, az Infinite Biomedical Technologies kutatási menedzsere az év hátralévő részében képviselik az ügyet.