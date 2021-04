A kormány volt 2020-ban a legnagyobb hirdető az Egyesült Királyságban

Miután 2020 elején világszerte kitört a koronavírus-járvány, a kormányok a világ minden pontján igyekeztek mindent megtenni polgáraik védelméért. Ahogy sok más országban, úgy az Egyesült Királyságban is kulcsfontosságú stratégiai céllá vált, hogy az ország lakosságát a lehető legszélesebb körben tájékoztassák a helyzetről, azaz a vírus veszélyességéről, az ellene való védekezési lehetőségekről, az egyes rendszabályok meghozataláról, annak szükségességéről.

E cél elérése érdekében a brit kormányzat hatalmas kampányokba kezdett, és élt a kereskedelemben jól bevált hirdetési formák alkalmazásával.

Üzeneteit a nyilvánosság számára fizetett reklámokkal is igyekezett minél hatásosabban eljuttatni.

A szakemberek számára így nem okozott meglepetést, hogy

a brit kormány tavaly országa első számú hirdetőjévé vált, nem kevesebb, mint 164 millió font (kb. 69 milliárd forint) költéssel.

A TradingPlatforms.com szakportál adatai szerint ezzel olyan magántulajdonban lévő cég- és egyben hirdetőóriásokat is megelőzött, mint a több mint négyszáz fajta élelmiszer, illetve egyéb fogyasztási terméket gyártó Unilever multinacionális vállalatot, vagy a Sky médiaóriást.

A brit kormány mellett a Public Health England (PHE) közegészségügyi szervezet is felkerült a brit vezető hirdetőinek Top 10-es rangsorába, a 2020-as évban a hetedik helyen végzett. Megjelenése további bizonyíték arra, hogy a Downing Street 10.-ben milyen erőfeszítéseket tettek 66 millió polgár tájékoztatására, a nyilvánosság legnagyobb fokú elérésére.

A PHE tavalyi 80,5 millió fontos (nagyjából 34 milliárd forintos) hirdetési kiadása csaknem 800 százaléka volt az előző éviének,

és ez a volumen a brit szervezetek között minden idők legnagyobb reklámköltség-növekedésének számít egyik esztendőről a másikra.

A koronavírus-járvány kitörését követően az Egyesült Királyságban tavaly márciusról áprilisra több mint 90 százalékkal csökkent a reklámozás a metró- és vasútállomásokon, 76 százalékkal az utak mentén és 56 százalékkal az élelmiszeráruházak előterében.

A nagy állami szerepvállalás ellenére Nagy-Britanniában a hirdetési piacon a járványhelyzet – és az ezzel együtt járó gazdasági visszaesés – következményeként a Top 10-ben lévő hirdetőcégek reklámköltései együttesen ötödével estek vissza a 2019-es évvel összevetve.

Becslések szerint a briteknél összességében 2020-ban 4,4 százalékkal csökkentek a nettó hirdetési kiadások, melyek 21 milliárd fontot (körül-belül 8800 milliárd forintot) tettek ki.

Magyarországon tavaly 240 milliárd forintra, 2,8 százalékkal csökkent a médiumok reklámbevétele, azaz a „médiatorta” egy év alatt ennyivel lett kisebb

– derül ki a Magyar Reklámszövetség 2021. áprilisi jelentéséből.

A torta csaknem minden szelete vékonyodott, egyedül a digitális reklámpiacé növekedett, 5,5 százalékkal (44,7 százalékra).

Ez elsősorban a globális platformok töretlen népszerűségének köszönhető, mivel a hazai szereplők hirdetési bevételei 0,2 százalékkal mérséklődtek az előző évihez képest.

A második legvastagabb tortaszeletet a televízió hasította ki (26,7 százalékot), igaz, a tévétársaságok bevételei 64 milliárd forintra estek vissza (3,8 százalékkal).

Azonban míg itt a versenypiac reklámra fordított kiadásai tavaly csaknem 6 százalékkal mérséklődtek, addig az állami hirdetések részaránya növekedett: az állami költések 11,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit.

Az állami megrendelések részaránya a társadalmi célú reklámok növekedésével tavaly 14 százalékra, csaknem 9 milliárd forintra emelkedett a magyar televíziós reklámpiacon.

A TradingPlatforms szakemberek a magyarországi adatokat úgy értékelik, hogy a médiahirdetési piac csak kisebb mértékű zsugorodása főként a jelentősen megemelkedett állami reklámköltésnek volt köszönhető.

Már nyitnak a britek

Az Egyesült Királyságban a hétfői adatok szerint a járvány kezdete óta 4 403 060 a fertőzöttek száma, és 127 518-an haltak meg a betegségben.

Ugyanakkor az ország teljes felnőtt lakosságának jóval több mint a fele, 32,1 millió ember megkapta az első oltást, és 7,5 millióan már a második dózison is túl vannak, így már a korlátozások enyhítése is fokozatosan zajlik. Április 12-től már a pubok teraszai is várják a vendégeket.

Ha a jelenlegi ütemben növekszik az átoltottság az országban, akkor a következő nagyobb nyitásra május 17-én kerül majd sor.