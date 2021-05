A lett légitársaság már lépett az eltérített repülőgép ügyében

Gitanas Nausėda litván elnök és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök is az „állami terrorizmus példátlan cselekedetének” minősítette a Ryanair Athénból Vilniusba tartó járatának eltérítését és Raman Prataszevics másként gondolkodó újságíró, a minszki hatóságok által szélsőségesnek nyilvánított NEXTA nevű Telegram-csatorna korábbi főszerkesztőjének letartóztatását, amely „komoly szankciókat” von maga után.

A BelTa fehérorosz állami hírügynökség jelentése szerint

a gép eltérítésére maga Aljakszandr Lukasenka elnök adott parancsot, az utasszállítót egy MiG-29-es típusú vadászgép kísérte a fehérorosz fővárosba.

A Ryanair közleményben tudatta, hogy a járat minszki leszállására a fehérorosz légiirányítástól kapott utasítást, a fedélzeten lévő állítólagos robbanószerkezetre hivatkozva. A gép átvizsgálása során azonban a helyi hatóságok semmilyen gyanús szerkezetet nem találtak, így a járat mintegy 170 utasával még az este tovább repülhetett célállomására. Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója egyébként azt nyilatkozta a Newstalk ír rádióállomásnak, hogy a cég gyanúja szerint az utasok között is voltak a fehérorosz titkosszolgálat ügynökei.

A példátlan eset világszerte felháborodást váltott ki, Antony Blinken amerikai külügyminiszter az újságíró azonnali szabadon bocsátást követelte, és emlékeztetett, hogy

ez a Lukasenka-rezsim által elkövetett, megdöbbentő cselekmény a gépen lévő utasok, köztük amerikai állampolgárok életét veszélyeztette.

Az Egyesült Államok közölte, hogy válaszát a történtekre összehangolja szövetségeseivel, köztük az Európai Unióval, valamint Litvániával és Görögországgal. Teljességgel elfogadhatatlannak nevezte az incidenst Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is, Tom Tugendhat, a brit parlament külügyi bizottságának elnöke pedig egyesesen „háborús cselekménynek” minősítette azt, és sürgette a polgári légiforgalom leállítását Fehéroroszország légterében.

Ez utóbbi lehetőség szerepel az újabb szankciós lehetőségek között, amelyekről lapzártánk után döntöttek a tagállamok állam- és kormányfői Brüsszelben.

Az airBaltic lett légitársaság azonban nem várta meg a csúcstalálkozót, már napközben bejelentette, hogy nem használja a fehérorosz légteret. Az egyéb szankciós lehetőségek között szerepelt a Belavia fehérorosz állami légitársaság kitiltása az uniós tagállamok repülőtereiről, valamint a tranzit teljes felfüggesztése.

Utóbbi komoly csapás lenne, mert a Flightradar 24 adatai szerint Fehéroroszország fontos folyosó Európa és Moszkva, illetve Délkelet-Ázsia között. Az EU egyébként is készült újabb büntetőintézkedésekre Minszk ellen, miután tavaly októberben vagyonbefagyasztással és utazási tilalommal büntetett mintegy negyven személyt, akik felelősek voltak az elcsalt választásokat követő megmozdulások részvevői elleni erőszakos hatósági fellépésért.

A szankcionáltak körét decemberben újabb 36 személlyel, köztük az elnökkel és a fiával is kiegészítették.

A tagállamok emellett támogatják a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetséget (IATA), amely a nemzetközi jogba ütköző incidens alapos kivizsgálását szorgalmazta. „Súlyos aggodalmát” fejezte ki az ENSZ szakosított intézménye, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) is, amely szerint a minszki hatóságok fellépése megsérthette a nemzetközi légiközlekedést szabályozó 1944-es chicagói egyezményt.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) szintén figyelemmel követi a helyzetet, és nemzetközi vizsgálatot követel Írország is, ahol a Ryanair székhelye található. A RIA orosz hírügynökség jelentése szerint saját vizsgálatot indít a fehérorosz közlekedési minisztérium is, és annak eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozzák.

Bűnügyi nyomozást indítanak a litván hatóságok is terrorista célú gépeltérítés és az utasokkal való, a nemzetközi jogba ütköző bánásmód gyanújával.

A nemzetközi közösség aggódik Raman Prataszevics sorsa miatt is, akit akár 15 éves börtönbüntetésre is ítélhetnek, és az azonnali szabadon bocsátását követelik. A fehérorosz ellenzék Litvániába szökött vezetője, Szvjatlana Cihanouszkaja szerint az újságíró élete is veszélyben van.