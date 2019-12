A magyar gazdaság erős bástyája az Alföld

A kormány munkahelyteremtő intézkedéseinek, vállalkozásbarát adópolitikájának és a vidéki Magyarországot segítő programjainak köszönhetően mára azon térségek is dinamikusan fejlődnek, amelyek korábban a felzárkózás nehézségeivel küzdöttek – hangsúlyozta Varga Mihály a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara TOP100 kiadványát értékelő rendezvényen.

A pénzügyminiszter kiemelte: a magyar gazdaság jó teljesítményéhez jelentős mértékben járult hozzá a két tiszántúli megye.

A magyar gazdaság válságálló-képessége összehasonlíthatatlanul jobb, mint egy évtizede

– emelte ki Varga Mihály.

Mint mondta: a globális lassulás ellenére hazánk továbbra is növekedési pályán van, a bővülés ütemét tekintve Magyarország az első az uniós rangsorban. A miniszter megjegyezte, hogy a csökkenő államadósság, az egyre kisebb mértékű adók és járulékok, valamint a kevesebb adóadminisztráció kedvező környezetet teremt a magyar vállalkozások és a befektetni szándékozó külföldi cégek számára is. Varga Mihály kifejtette: a Hajdú-Bihar, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei adatok is azt bizonyítják, hogy a magyar gazdaság fejlődéséből a vidék is kivette a részét.

Hajdú-Biharban 2010 óta 74 százalékkal,

Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 58 százalékkal

nőttek a helyi iparűzési adóbevételek, ami a helyi vállalkozások erősödését jelzi – tájékoztatott Varga Mihály.

Mindkét megyében dinamikusan nő a foglalkoztatottság is, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 143 ezerről 162 ezerre, míg Hajdú-Bihar településein 186 ezerről 232 ezerre nőtt a számuk 2010 óta, és ez szinte teljes egészében a versenyszektor munkahelyteremtésének tudható be – hangsúlyozta a tárcavezető. A miniszter a felzárkózást segítő kormányzati intézkedésekről szólva elmondta: a munkaerő-piaci reformprogram, a Nagyvállalati Beruházási Program, az uniós források hatása megmutatkozik abban is, hogy mindkét megyében 2,5-szeresére nőtt a fejlesztések összértéke az elmúlt évtizedben.