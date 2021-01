Drágulás az építőiparban, hiány is lesz

A fém és a műanyag építőanyagok drasztikus, 25 százalékos drágulása várható már a tavasszal, az alapanyagokért 30-40 százalékkal is többet fizethetnek a gyártók. Az árakat a globális alapanyaghiány korbácsolja fel.

Az állami lakásfelújítási támogatás bejelentése a kivárás miatt gyengébb novembert és decembert eredményezett tavaly az építőiparban, de januárban már az első napokban hatalmas rendelésállomány érkezett. A támogatási program önmagában nem drágítja az építőanyagokat, így a termékek kétharmadánál csak az elmúlt években szokásos 5-10 százalékos áremelkedés valószínű.

Ellenben a fém és a műanyag építőanyagok drasztikusan, akár 25 százalékkal is drágulhatnak már a tavasszal, az alapanyagokért pedig 30-40 százalékkal is többet fizethetnek a gyártók

– mondta a Világgazdaságnak Tibor Dávid, a Masterplast elnöke. Magyarázata szerint azonban a jelenségnek semmi köze a piacrobbanáshoz, pusztán arról van szó, hogy nincs elég acél és műanyag a piacon. A járvány miatt visszaesett ipari termelés következtében világszerte álltak le a kohók, újraindításuk akár fél évig is eltarthat, miközben a gyártók igyekeznek ledolgozni a járvány miatti kiesésüket. További ok, hogy míg Kína eddig a világ acélbeszállítója volt, most felvásárlóvá vált, és a távol-keleti termékek eltűntek az európai piacról.

A műanyag termékek esetében is hasonló a kép. Az ellátási láncokban nagyobb zavarok keletkeztek, szűkültek a finomítói kapacitások, miközben a távol-keleti konténer-piac teljesen felborult, és a csökkent kapacitás mellett egy csapásra a négyszeresére nőttek a konténerszállítási díjak:

tavaly októberben 2500 dollárért lehetett konténert hozni Sanghajból Magyarországra, most 10 ezer dollárért.

Tehát alapvetően nem a piac élénkülése, hanem az alapanyagok és a logisztika drágulása okozza az áremelkedést. A szakember szerint legkorábban a nyár közepére várható ugyan kisebb árkorrekció, de csak 5 százalék körüli, így nem érdemes kivárni.

Tibor Dávid elmondta továbbá, hogy

a drasztikus áremelkedés például a szigeteléshez használt hungarocell-lapok esetében csak annyit jelent, hogy visszatér a 2019. tavaszi szint, ugyanis a járvány idején a kapacitások kihasználatlansága miatt zuhant a műanyagok ára.

Tavaly tavasszal nagyon gyorsan csökkent ennek az alapanyagcsoportnak az ára, most viszont hirtelen emelkedik. A fémeknél folyamatos és kisebb volt tavaly a visszaesés, de az idei drágulással kialakuló árszint meghaladja a 2019-est.

Végső soron az alapanyagok és a szállítási költségek áremelkedése végigkúszik az ellátási láncon, tehát a végfelhasználói árban is megmutatkozik. Az is előfordulhat, hogy ezenfelül a keresletnövekedés és a kivitelezés munkaköltsége is kisebb áremelkedést okoz, hiszen jó szakemberből is hiány van, sokaknak már hat hónapra előre lekötötték minden kapacitását. A felújításon gondolkodóknak ezért Tibor Dávid szerint érdemes minél hamarabb belevágniuk a munkába, mert az eddiginél hosszadalmasabb az anyagok beszerzése és a szakemberek felkutatása.

Az építőanyagok nagyjából kétharmada hazai alapanyagokból készül, de a drágulás a hazai gyártókra is vonatkozik, mivel európai árakon dolgoznak. Tibor Dávid úgy számol, hogy a magyar építőiparnak az idén nagyon jó éve lesz, 2022-ben pedig még jobb, ugyanis az újlakás-piacon akkorra érződik meg a támogatások hatása.