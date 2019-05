Egy százalékok: több mint félezer alapítványt kizárt a NAV

Az egy százalékos felajánlásokban részesült civilszervezeteknek három nap múlva ismét be kell számolniuk az összegek felhasználásáról. Tavaly több mint harminc milliárd forint sorsáról dönthettek az adózók.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén összesen 779 civil szervezetet zárt ki a személyi jövedelemadó (szja) 1 százalékos felajánlásokból történő részesedésből – derül ki a NAV beszámolójából. A kizárt szervezetek között állatvédő alapítványok, hagyományőrző-, sportegyesületek, múzeum fenntartó, illetve egészségügyi szervezetek is megtalálhatóak, és több mint négy tucat szervezet esetében már a felszámolás is megkezdődött, például a Szövetségben a Rák Ellen Alapítvány, a Szegény Gyermekekért és Családokért Alapítvány vagy a Samurai Shotokan Karate Közhasznú Egyesület ellen is.

Az adóhivatal a VG.hu-val közölte, hogy az összesen 27 úgynevezett bevett egyház esetében 2012 óta nem történt változás. Az 1+1 százalék felajánlásával az szja-bevallás határidejéig, május 20-ig lehetett élni.

Kik jogosultak az 1+1 százalékokra?

Magyarországon 1996 óta van lehetőség rendelkezni az szja 1 százalékáról, a rendszer egy évvel később tovább bővült, amikor is az egyházak támogatásáról is megállapodás született, vagyis a magánszemélyek egy bejegyzett és elismert civil szervezet és egy felekezet számára tehettek már felajánlást:

az 1+1 százalékokat nem lehet összevonni.

A kedvezményezettek egyik csoportjában az egyesületek lehetnek (kivéve ebből a pártokat, a biztosító egyesületeket, továbbá a munkaadói és a munkavállalói érdekképviseleteket), illetve az alapítványok, közalapítványok. Kedvezményezett lehet továbbá a Magyar Tudományos Akadémia, az országos közgyűjtemények, a Magyar Állami Operaház, a Magyar Országos Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár, a Neumann János Multimédia Könyvtár, az országos szakmúzeumok, az egyéb kulturális tevékenységet folytató szervezetek, illetve a felsőoktatási intézmények és a Nemzeti Együttműködési Alap is.

A felekezetek tekintetékben a már említett 27 bevett egyháznak lehetett még felajánlani a +1 százalékot. Az adóhivatal portálunkkal közölte, hogy a múlt héten lezárult szja-bevallásokról leghamarabb a nyár végén közöl információkat az adóhivatal, illetve derülhet ki az is, hogy pontosan mekkora összegről nem rendelkeztek a magánszemélyek.

A fel nem ajánlott 1 százalékok a civil szervezetek támogatását célzó Nemzeti Együttműködési Alapba (NEA) kerülnek majd. A NEA-ba befolyt összegeket az alap öt kollégiuma pályázatok finanszírozására fordítja.

Minden évben több százan kikerülnek a rendszerből

A civil szervezetek esetében három oka lehet a kizárásnak:

a kedvezményezett nem küldte meg a NAV-hoz a részére átutalt szja 1 százalékos összeg felhasználására vonatkozó adatokat tartalmazó KOZ-közlemény(eke)t,

a kedvezményezett a közleményében számszaki hibás adatokat közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepeltette, és a NAV által az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztotta,

a NAV az átutalt szja 1 százalékos összeg közcélú tevékenységnek megfelelő felhasználásának az ellenőrzése során megállapította, hogy a kedvezményezett a közleményében valótlan adatot közölt.

A NAV portálunknak elmondta, hogy a fenti kizárási okok előfordulásáról statisztikai nyilvántartást nem vezetnek, így kirívó esetekről nem tudnak adatokat szolgáltatni.

A tavalyi évben összesen 606 szervezetet zártak ki a kedvezményezettek köréből, 2017-ben az a szám 869 volt, 2016-ban pedig elérte az 1114-et.

A jogosulatlanul felhasznált összeget vissza kell fizetni, mely visszafizetett összegek a költségvetés bevételét képezik. Az elszámolásban valótlan adatok feltüntetése esetén a visszafizettetés mellett a szervezetet a NAV a felajánlásra jogosult kedvezményezettek közül is kizárja – közölte az adóhivatal.

A többség nem rendelkezett róla

Izer Norbert adópolitikai államtitkár a PénzSztár nevű konferencián korábban azt mondta: rendkívül ügyfélbarát például az e-szja, csakhogy tavaly azt tapasztalták, hogy az új, egyszerűsített személyi jövedelemadózás okán sok magánszemély nem rendelkezett adója 1 százalékáról.

Elvben 32 milliárd forintot oszthattak volna szét ezen a módon az emberek, de csak 15 milliárd forintot dedikáltak saját döntésük alapján. Ráadásul ezen összegről 1,9 millió adózó rendelkezett, 3,2 millióan nem nyújtottak be rendelkezést.

Ezen az idei szja-bevallási határidő előtt figyelemfelhívással igyekszik javítani a PM és a NAV – tette hozzá az államtitkár.