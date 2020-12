Ígéretes év várhat az olajszektorra

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete közel napi hatmillió hordós keresletbővülést vár 2021 egészére, de a novemberi előrejelzéséhez képest lassabb talpra állást prognosztizál. Több elemzés is arra világít rá, hogy a küzdelmes év után 2021 a visszarendeződés jegyében telhet, kevesebb bizonytalansággal.

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) szerint

jövőre napi átlag 95,9 millió hordós lehet a globális olajfogyasztás, ami napi 5,9 millió hordóval nagyobb kereslet az ideihez képest.

Az olajkartell a tegnap kiadott – havi – iparági jelentésében a novemberi előrejelzésében közöltnél naponta 350 ezer hordóval kisebb mértékű bővülésre számít. Ennek legfőbb oka az elemzésben foglaltak szerint, hogy a koronavírus-járvány hatásai elhúzódnak.

A vakcinák globális elérhetőségét a jövő év közepére teszik, ennek gyorsítása a gazdaság élénkülését és az olajkereslet nagyobb mértékű növekedését is elősegítené. Az OPEC azzal számol, hogy a globális gazdaság jövőre 4,4 százalékkal bővülhet.

A Raiffeisen pénteken publikált olajpiaci elemzése szerint

a számtalan piaci sokkot és heves kilengéseket produkáló év után jövőre visszarendeződhet az olajszektor.

Több tényező együttesen eredményezett trendfordulót az ágazatban az év végén, közülük kiemelkedik az, hogy a negyedik negyedévben sorozatosan jó hírek érkeztek a koronavírus-járvány elleni küzdelemről, és mostanra több gyártó is magas hatékonyságot ígérő vakcinát fejlesztett ki a vírus ellen.

A demokrata Joe Biden győzelme az amerikai elnökválasztáson szintén csökkentette a bizonytalansági faktorok számát. A megválasztott elnöktől arra lehet számítani, hogy következetes lépéseket tesz az Egyesült Államokban a világjárvány ellen, valamint széles körű gazdasági támogatást és beruházásokat hajt végre, amelyeknek a fellendülést kell ösztönözniük.

Az olajfogyasztás bővülését jelzi az is a bank összeállítása szerint, hogy Kínában az elmúlt hetekben megélénkült az olaj iránti kereslet. Néhány nappal ezelőtt pedig arról szóltak a hírek, hogy év eleje óta először India legnagyobb olajfinomító vállalata is teljes kapacitással üzemel. A Raiffeisen várakozásai szerint az oltottság alakulása továbbra is beleszólhat az olajárakba, ennek ellenére a Brent hordónkénti ára 2021-ben a 47–55 dollár közötti sávban mozoghat, és a második fél év hozhat nagyobb emelkedést.

Az Erste is azt írta a szektorra vonatkozó tegnapi kommentárjában, hogy az olajárakat a kedvező vakcinahírek hajtják fel. Mivel az első amerikai kórházak már tegnap megkaphatták a Pfizer vakcináját, ezzel a világ egyik legjobban fertőzött országában megkezdődhetett az oltás, ami mérföldkőnek számít.

Emellett egy közel-keleti incidens is emelte az árfolyamot:

egy feltételezhetően jemeni támadás egy tanker robbanását idézte elő a szaúd-arábiai Dzsidda közelében.

Néhány hete hasonló esemény történt egy másik szaúdi kikötőben, ezért felerősödtek az aggodalmak, hogy a jövőben veszélyben lehetnek a közel-keleti olajszállítmányok.

Az Európában irányadó Brent kőolajtípus hordónkénti ára tegnap reggel fél, majd délután már 1 százalékkal erősödött, akkor 50,5 dollárt adtak érte a kereskedők. Kora estére, az OPEC elemzésének megjelenése után, viszont korrekcióba kezdett az árfolyama, ezzel az elmúlt egy hétben már majdnem

4 százalékkal került feljebb, és a múlt hét második felében március óta először tudta átlépni az 50 dollárnál húzódó lélektani szintet.