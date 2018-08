Jövő hónaptól drágul a cigaretta

Uniós előírás miatt szeptembertől 30-40 forinttal többe kerül egy doboz cigaretta, jövő januárban és júliusban pedig emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója.

Dobozonként 30-40 forinttal drágulhat szeptemberben a cigaretta, jövő januárban és júliusban újabb, ehhez hasonló mértékű áremelkedésre lehet számítani

– értesült dohányipari forrásokból lapunk. Az árak változása mögött az áll, hogy a jövedéki törvény szeptember 1-jén hatályba lépő rendelkezései szerint növekszik a cigarettára vonatkozó adómérték, akárcsak a finomra vágott és az egyéb fogyasztási dohány esetében.

Információnk szerint számos esetben azzal kell számolni, hogy az adóváltozás mögé bújva néhány forinttal a gyártók is feljebb srófolják a nagykereskedelmi árakat, így nincs biztosíték arra, hogy jövő ilyenkor minden márka esetében csak 90-120 forinttal kell többet fizetni a trafikban.

A drágulás mértéke várhatóan számottevően nem veti vissza a fogyasztást a mintegy 600 milliárd forintos dohánypiacon, ahol a forgalom 65-70 százalékát adja a cigaretta. Mivel egy átlagos hónapban 30 millió doboz cigaretta fogy idehaza, ez a mennyiség az eddiginél 1,2 milliárd forinttal kerülhet többe szeptemberben.

A dohánygyártmányok jövedéki adójának emelése az Európai Unió által meghatározott adóminimumok elérése miatt szükséges, ennek tudható be a 2019. január 1-jén, illetve július 1-jén következő újabb lépcső is. A brüsszeli elvárás az, hogy ezer szál cigarettát legalább 90 euró jövedéki adó sújtson, legalább az eladási ár 60 százaléka. Utóbbi kritériumnak a 115

eurós szint felett nem kell megfelelni, a nyugat-európai országok többsége ide tartozik. Pedig Magyarországon a mostani rendszerben is igen jelentős a központi költségvetés közvetlen bevétele a füstölnivalók révén.

A dohánygyártmányokra befizetett jövedéki adó a 2016-os 297,3 milliárd után tavaly 284,7 milliárd forint volt. Ennél többet csak az üzemanyagok után befizetett jövedéki adó hozott a konyhára: a tavalyelőtti 615,7 milliárd forint után az elmúlt évben 645,6 milliárdot.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) sajtóosztályán a Világgazdaság megkeresésére kiemelték, hogy szeptember 1-jén a cigaretta tételes adója és a minimumadója növekszik ezer szálanként 1000 forinttal.Továbbá azoknak a cigarettáknak az áralapú adókomponense, amelyek nem esnek a minimumadó hatálya alá, 25-ről 24,5 százalékra csökken. Ez azt jelenti, hogy a következő hónaptól a cigaretta adója 16 200 helyett 17 200 forint lesz, plusz az eladási ár 24,5 százaléka, de legalább 30 200 forint, a korábbi 29 200 helyett. Jövő januárban és júliusban is újabb 1000-1000 forinttal magasabb lesz a tételes adó és a minimumadó, az áralapú adókomponens viszont előbb 24, majd 23,5 százalékra mérséklődik.

