Lassan nyitnak a szomszédos országok

Egymásnak ellentmondó prognózisok látnak napvilágot a szomszédos országok gazdasági teljesítményével kapcsolatban, egy azonban biztos: mindenhol látványos lesz az idei visszaesés.

Sorra jelentik be a járványhelyzetben meghozott szigorú intézkedések enyhítését a szomszédos országok. Bár a gazdasági károk felmérése még folyamatban van, az azonban már látszik, hogy sokba került a régiónak ez a „háború”. A leginkább sújtott ágazat továbbra is a turizmus-vendéglátás, a gazdaságok számára a legnagyobb gondot a megugró munkanélküliség okozza.

Perrel fenyegetőznek a romániai vendéglátósok

Romániában további enyhítéseket léptetnek életbe a hatóságok június 15-től, a gazdaság teljes felpörgetésére azonban még várni kell. A június elsején hatályba lépett lazítások értelmében megnyílhattak a vendéglátóipari egységek kerthelyiségei, lehetőség nyílt a legfeljebb ötszáz néző számára tartott szabadtéri előadások megrendezésére, és a szurkolók jelenléte nélkül újraindulhattak a sportmérkőzések is. Jövő hétfőtől kinyithatnak a bevásárlóközpontok – kivéve az ottani éttermeket és játszótereket –, az edző- és fitnesztermek, a szabadtéri medencék (a fürdőhelyek az elmúlt két hétben csak a tengerparton váltak látogathatóvá), továbbá a magánóvodák és -bölcsődék.

Optimista prognózisok szerint is rövid távon megsínyli Románia gazdasága a járvány okozta válságot. Az Európai Bizottság Románia esetében 6 százalékos gazdasági visszaeséssel számol az idén (a korábban várt 3,8 százalékos növekedés helyett), és 4,2 százalékos bővüléssel jövőre, az államháztartási hiány pedig a GDP 9,2, 2021-ben pedig a 11,4 százalékára növekedhet.

Ellentmondó munkanélküliségi adatok Szerbiában

Szerbiában egyelőre nem érezhetők a koronavírus-járvány drasztikus hatásai a gazdaságban, de bizonyos szektorokban vannak érzékelhető gondok. A kormány, a civil szervezetek és a szakszervezetek egymástól eltérő adatokról beszélnek. Valójában csak most próbálják felmérni, hogy a járvány szerbiai megjelenése óta hányan maradtak munka nélkül, valamint, hogy mindez hogyan hatott a gazdaságra. A kormány szerint 15-16 ezren, a kormányon kívüli szervezetek szerint ennél jóval többen maradtak munka nélkül. Mivel kampányidőszak van – június 21-én parlamenti választás lesz Szerbiában –, nem könnyű most átfogó és pontos adatokhoz jutni.

Sokba került a koronavírus elleni harc Szlovákiában

Szlovákia egészségügyi szempontból megnyerte a vírusjárvány elleni harc első menetét, az utóbbi két hétben naponta legfeljebb két-három új betegeket szűrtek ki (kivétel a szerda nyolc új beteggel), intenzív kórházi kezelésre senki sem szorul, a halottak száma harminc alatti. Az ország túl van a könnyítések ötödik fázisán is, szombaton megszűnik az egészségügyi vészhelyzet, Szlovákia polgárai 19 országba utazhatnak akadálytalanul. A nyitás olyannyira teljes, hogy már az éjszakai szórakozóhelyek is működhetnek, és eltörölték a szájmaszk kötelező viselését is az utcán, már csak zárt helyen és a tömegközlekedési eszközökön kell hordani. A fennmaradó megszorítások csak a tömegrendezvények esetében érződnek, egyelőre 500 főben maximálták a nézők számát, amely júliustól remélhetőleg 1000-re nő, továbbá a színházakban, mozikban minden második helyet üresen kell hagyni.

További részletek és a teljes cikk a Világgazdaság pénteki számában olvasható