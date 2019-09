Máris forintosítható az NBB budapesti jelenléte

A 2010-es kormányváltás után konszolidálni kellett a magyar gazdaságot és Magyarországot – egyebek mellett a jogszabályi környezet megváltoztatásával – olyan vonzó befektetési célpiaccá tenni, ahova érdemes beruházni. Emellett célunk volt az is, hogy

Budapestet új pénzügyi központjává tegyük. Nagy öröm, hogy Európában 5 nagy fejlesztési bank működik, közölük a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) az egyetlen, amelynek székhelye Kelet-Közép-Európában van

– mondta Varga Mihály, a pénzintézet első Budapesten tartott kormányzótanácsi ülését követő üzleti fórumon. A pénzügyminiszter szerint a bank székhelyének a magyar fővárosba helyezése hazánk elismerése is, az új, európai központ pedig növeli a bank elismertségét és versenyképesebbé teszik a pénzintézetet. A magyar kormány minden segítséget megadott a székehely-áthelyezéshez, ez tette lehetővé, hogy egy évvel az erről szóló döntés után lényegében megtörtént a tranzakció.

A lépés helyességét máris visszaigazolta a piac: az S&P korábban, a Fitch Ratings a múlt héten már felminősítette az NBB-t és a Moody’s jelezte, hogy felminősítésra okot adó változásként értékeli a székhely Moszkvából Budapestre helyezését.

A pénzpiaci hatásokra a legjobb példa, hogy az NBB minden eddiginél alacsonyabb kamatot tudott kötvényeket kibocsátani a Budapesti Értéktőzsdén – emlékeztetett Varga Mihály.

Az új központtal szélesednek a befektetési lehetőségek, ezzel Magyarország hozzájárulhat az NBB 9 részvényes országának sikeréhez is, hiszen minden tagország célja, hogy a nemzetközi bank minél több beruházási programot tudjon indítani az adott országban. A több sikeres beruházás olcsóbb forrással történő finanszírozása a másik oldalon a részvényesek magasabb nyereségét biztosítja – hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter, megemlítve, hogy Magyarország a közelmúltban 10 millió eurós tőkeemelést hajtott végre a bankban, ezzel Oroszország után az NBB második legnagyobb részvényese lett.

A pénzügyminiszter értékelése szerint az NBB jelenléte kedvez a hazai vállalatoknak is, hiszen bővül a finanszírozási lehetőségek köre, ráadásul a multilaterális fejlesztési bank több nemzetközi projektben is is utat nyithat a magyar cégeknek.

A hazai gazdaság állapotáról szólva a miniszter emlékeztetett: a II. negyedévben 5,2 százalékos gazdasági növekedést mutattunk fel, ami az EU tagországok között unikális, 3-szorosa az EU-átlagnak, ám a kormány a régió növekedését tartja igazán fontosnak – mondta Varga Mihály, hozzátéve: a térség növekedése 6. éve meghaladja az EU-növekedési ütemét.

Azzal, hogy a hazai munkanélküliségi ráta 3,4 százalékos, így olyan technológia alapú fejlesztések támogatása kerülhet előtérbe, amely egyre kedvezőbb beruházási lehetőséget teremt az innovatív vállalatoknak. A miniszter emlékeztetett: a beruházási ráta a II. negyedévben meghaladta a 27 százalékot, ami azzal kecsegtet, hogy az itt fejlesztő cégek profitrátája is magas lehet. Az előkészületben lévő beruházások jelzik, hogy ez a folyamat a további időszakban is fenntartható – mondta Varga Mihály emlékeztetett arra, hogy Magyarországot a szakmai értékelések a top 10 befektetésre ajánlott ország között tartják nyilván.

Az elért eredmények megvédése és a dinamika fenntartása érdekébe a kormány 14 pontos gazdaságvédelmi akciótervet fogadott el, az abban foglaltak megvalósítását alátámasztó döntések már megszülettek, bár nem minden lépés lépett még hatályba – mondta a Pénzügyminiszter. Varga Mihály kijelentette: a következetes, szigorú fiskális politikát fenntartja a kormány – a jövő évi költségvetést ezért tervezték 1 százalékos hiánnyal és hasonló mértékű tartalékkal.

Nikolay Kosov, az NBB igazgatósági elnöke megköszönte a magyar kormány támogatását a központ áthelyezésének lebonyolításábnan. A szakember jelezte: a magyar kormány tőkeemelésével az 5 uniós tagország részesedése meghaladja az 52 százalékot a részvényesek között. A székhelyáthelyezés mindenki számára jövedelmező döntés volt: közelebb kerültek célországaikhoz és bővültek forrásbevonási lehetőségeik, szélesíteni tudták befektetési lehetőségeiket. Az NBB célja, hogy a tagállamok gazdasági növekedését támogassák, integrációjukat erősítsék. Ebben a folyamatban az Európán kívüli részvényesek is nyernek, hiszen a bankon keresztül könnyebben juthatnak az EU-piacaira – vélekedett Nikolay Kosov.