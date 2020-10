MLBKT: csökkent a beszerzésimenedzser-index

Az augusztusi 52,3 pontról a növekedést a visszaeséstől elválasztó 50 pont alá csökkent a beszerzésimenedzser-index, szeptemberi értéke 48,8 pont volt, ami jelentősen elmarad 52,8 pontos hosszú távú szeptemberi átlagtól és még jobban az elmúlt három év 55,7 pontos átlagától – közölte csütörtökön a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

A válaszadók az előző hónaphoz képest kéthónapos bővülés után ismét kedvezőtlenebb folyamatokról számoltak be. A termelési és beszerzési alindexek értékei, noha csökkentek, de továbbra is bővülést jeleznek. A vásárolt készletek mennyisége és a foglalkoztatottság alindexei ezzel ellentétben enyhe szűkülésre utalnak. A BMI-t alkotó ötödik alindex, a szállítási átfutási idő értéke továbbra is rendkívül alacsony, ami erősen közrejátszott a BMI alacsonyabb értékében.

A foglalkoztatottsági index értéke egy hónap emelkedés után ismét 50,0 pont alá került szeptemberben. A termelési mennyiség indexe csökkent augusztusi értékéhez képest, de 50,0 pont fölött maradva a termelt mennyiség növekedését jelzi. Az új rendelések indexe is csökkent, de 50,0 pont fölött maradt, ami jelzi, hogy az új rendelések állománya magasabb lett az előző hónaphoz viszonyítva. A szeptemberi szállítási átfutási idő hosszabb lett augusztushoz képest, de az ütem gyengült. Az index értéke idén majdnem végig erősen 50,0 pont alatt volt. A korábbi szeptemberi értékeket nézve az idei a legalacsonyabb.