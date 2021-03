Ötből négy amerikai kevesli a minimálbért

Az Egyesült Államokban ötből négy ember (80 százalék) szerint nem elgéségesek a szövetségi minimálbérek – írja a Busines Insider egy friss felmérés alapján.

Az Amazon/Ipsos által végzet felmérésből az is kiderül, hogy tízből hét személy (70 százalék) szerint emelni is kéne a béreket. Az Amazon már korábban felszólalt az emelés mellett, miszerint több mint duplájára, vagyis 15 dollára (4600 forintra) emelné a legkisebb órabért.

Ezek voltak a felmérés további következtetései:

Természetesen akadnak ellenzői is az ekkora mértékű béremelésnek, ilyen Joe Manchin demokrata képviselő is, aki szerint a 15 dolláros minimálbér látványos károkat okozna a munakerő-piacon.

Inkább a 11 dolláros minimálbért célozná meg két éven belül, így jobb pozícióba kerülnének a dolgozók, mintha öt év alatt fokozatosan haladnának a 15 dollár felé – mondta Manchin.

There is not one state in our country where you can make ends meet on the current federal minimum wage. Not one! How quickly would Congress raise the minimum wage if they were forced to live on $7.25 an hour? Outrageous.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) March 5, 2021