Ötödik állomásához érkezett a Zöld Busz Program

„Több nagyvárost követően már Zalaegerszegen is utazhatnak a közlekedők a hét elején forgalomba állt elektromos járműveken. Célunk, hogy minél több helyen minél több elektromos buszt teszteljünk, és az eredetileg nyolc helyszínnel elindított Zöld Busz Programot előkészítő mintaprojekt több városba is eljuthasson az idén” – jelentette be Steiner Attila körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy

a különböző demonstrációs helyszínek eltérő infrastrukturális feltételei, változó földrajzi adottságai, valamint az üzemeltetési tapasztalatok hozzájárulnak ahhoz, hogy az elektromos buszok hatékonyabban szolgálhatják a hazai környezetbarát közlekedést, csökkentve a városi lég- és zajszennyezettséget.

Vigh László országgyűlési képviselő elmondta,

hosszabb távon azzal számolhatunk, hogy 10 éven belül minden második autóbusz környezetbarát lesz Magyarországon.

Ez hozzájárul a kormány azon célkitűzéséhez, hogy hazánk 2050-re teljesen klímasemleges országgá váljon. „Ezen túl a Zöld Busz Program ahhoz is hozzájárul, hogy megerősítsük a magyarországi buszgyártást” – tette hozzá.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere felhívta a figyelmet, a város célul tűzte ki, hogy 2030-ra energiahatékony, élhető, fenntartható és zöld megyeszékhellyé válik.

Számos intézkedési tervvel készülünk, így például sor kerül napelemparkok, kerékpárutak építésére, elektromos töltők telepítésére, intézményeink energetikai felújítására, zöldfelületeink növelésére. Céljainkat segíti a Zöld Busz Program is, melynek keretében most egy elektromos busz tesztelésére van lehetőségünk, 2022-től pedig 11 teljesen új, elektromos jármű áll a helyi közösségi közlekedés szolgálatába

– emelte ki a polgármester.

A klíma- és természetvédelmi akcióterv részét képező Zöld Busz Programban a kormány 36 milliárd forintot fordít arra, hogy környezetbarát járművek közlekedjenek a nagyvárosokban. A cél, hogy a 25 ezer fő feletti lélekszámú településeken nulla vagy alacsony károsanyag-kibocsátású buszok szállítsák az utasokat. A Zöld Busz Projektiroda tavaly november óta elérhető pályázati felhívása önkormányzatok és közlekedési közszolgáltatók számára nyújt elektromos buszok és önjáró trolibuszok beszerzéséhez legfeljebb 80, a járművek üzemeltetéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések esetén pedig legfeljebb 60 százalékos támogatást.