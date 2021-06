Átlépte a tízezermilliárdos lélektani határt a vállalati hitelek állománya

Az első negyedév végére átlépte a 10 ezermilliárd forintos lélektani határt a vállalati hitelek állománya, miközben a portfólió összetétele több szempontból is jelentősen átrendeződött.

Új csúcsra emelkedett az első negyedév végére a vállalati hitelek állománya Magyarországon, és 5,7 százalékos éves bővülést követően elérte a 10 005,3 milliárd forintot – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból. A hitelintézeteknél és fióktelepeknél lévő több mint 10 ezermilliárdos bruttó állomány elérésében persze ezúttal jelentős szerepet játszott a tavaly március óta élő hiteltörlesztési moratórium is, amelynek hatásaival az eddigi hírek szerint a közeljövőben még mindenképp számolni kell.

A céges hitelállomány vállalatméret szerinti összetételében ugyanakkor figyelemre méltó változások történtek az elmúlt egy évben. A legszembetűnőbb, hogy a nagyvállalati hitelek állománya 1,6 százalékkal ugyan, de csökkent a márciusig tartó egy év alatt, ennek nyomán a részesedésük több mint 3 százalékponttal 41,4 százalékra olvadt a portfólióban. A nagyvállalati állomány csökkenésének két fő oka lehet:

az egyik, hogy ezek a cégek a már említett törlesztési moratóriummal ritkábban élhettek az átlagnál, tehát náluk kevésbé érvényesült annak az állományra gyakorolt hatása, a másik pedig, hogy a nagyobb cégek sok esetben visszafogták hitelfelvételi aktivitásukat a koronavírus-járvány kitörése utáni időszakban.

Az utóbbit jól alátámasztja, hogy a nettó hiteltranzakciós egyenleg – amely a hitelfelvételek és a visszafizetések különbségét mutatja – 2020 első negyedében még több mint 403 milliárd forintos pluszt mutatott, idén január és március között viszont már mínusz 38 milliárd forinton állt.

A szektorátlagot meghaladó mértékben nőtt viszont a hitelállomány az önálló vállalkozóknál, amelyeknél 7 százalékos éves bővülés után 475,4 milliárd forintos volument mutatott ki az MNB. A hiteltranzakciók egyenlege itt minimális mozgásra utalt:

idén az első negyedévben 1,5 milliárd forintnyi plusz keletkezett, szemben az egy évvel korábbi bő ötmilliárdos mínusszal. Így az önálló vállalkozói kör súlya sem változott érdemben a céges portfólióban, kicsivel 4,7 százalék felett alakult.

A mikro- és kisvállalkozásoknál viszont látványos növekedésről adtak számot a jegybanki statisztikák. Az előbbieknél 13,3 százalékkal, 1738,4 milliárd forintra duzzadt a cégeknél lévő kölcsönök mennyisége, így az állomány alapján mért részesedésük is 17,4 százalékra ugrott az egy évvel korábbi 16,2-ről. A kisvállalkozásoknál ennél is gyorsabban, 15,4 százalékkal, 1635,7 milliárd forintra nőtt az állomány, ami a teljes vállalati portfólióban 16,3 százalékos részesedésnek felelt meg. A kiugró mértékű növekedéshez ezeknél a cégeknél a válságkezelést támogató ösztönzők – főként az MNB NHP Hajrá! programja – is nagyban hozzájárulhattak.

A középvállalkozásoknál szintén az átlagot meghaladó, de még bőven egy számjegyű bővülési arányt mért az MNB, 2010 milliárd forintos állomány mellett, ennek alapján a középvállalkozások már több mint ötödét adják a teljes céges portfóliónak.

A mikro- és kisvállalkozások súlyának látványos növekedése mellett a forintban nyújtott hitelek térnyerése is figyelemre méltó fejleménye az elmúlt egy évnek a vállalati hitelek piacán: a devizában nyilvántartott hitelek súlya 43,3-ről 37,9 százalékra olvadt a március végéig tartó egy év alatt, amelyben a devizahitelek árelőnyének eltűnése is jelentős szerepet játszhatott.