A kőolaj további drágulására számítanak

Várhatóan betartja majd csökkentési vállalásait Szaúd-Arábia a kőolajtermelésben. Így a Brent öt-tíz dollárral is drágulhat a következő hónapokban.

A tegnapi korrekció ellenére az elmúlt bő két hét során nagyot ralizott a két fő kőolajtípus. Egy hordó Brent 50,47, míg egy hordó WTI 42,53 dollárba került december 24-én az árupiacon, ehhez képest 20, illetve 22 százalékkal drágultak azóta a nyersanyagok.

„Ennek alapvetően az az oka, hogy Szaúd-Arábia még az előtt visszafogta kitermelését, hogy januárban életbe lépett volna az OPEC termeléscsökkentésre vonatkozó megállapodása.

Ez eleve jelzésértékű a piacnak, és a szaúdiak megállapodás melletti elkötelezettségét mutatja. A Brent ára egyre jobban közeledik ahhoz a 65–70 dolláros sávhoz, amely idén jellemző lehet” – mondta Gaál Gellért, a Concorde elemzője.

Az olaj drágulását az is segíti, hogy a befektetők optimisták az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatban, és kevésbé aggódnak egy globális recesszió lehetősége miatt. „Az olajárak növekedését és az olajpiaci bikahangulatot az olajtermelő országok további termeléscsökkentése mellett a gyengülő dollár is támogatja” – közölte Ole Sloth Hansen, a Saxo Bank árupiaci stratégiai igazgatója. A szakértő szerint a kereskedelmi tárgyalások kedvező alakulása, ha enyhíti is, de visszafordítani minden bizonnyal nem fogja a gazdasági kilátások romlását az Egyesült Államoktól kezdve Európán át Kínáig. „Ha ezt figyelembe vesszük, akkor az olaj árának növekedési lehetőségei mindjárt korlátozottabbnak tűnnek” – fűzte hozzá.

Khalid al-Falih szaúdi olajminiszter jelezte, hogy

országa továbbra is az olajpiac stabilizálásában érdekelt. A szaúdiak közölték, hogy a korábbi 7,7 millió hordós napi exportot 7,1 millió hordóra csökkentik februárra.

„Nincsenek kétségek afelől, hogy Szaúd-Arábia betartja vállalásait, már a decemberi termeléscsökkenés is elérte célját saját szempontjaik alapján: 8-10 százalékkal fogták vissza a kivitelt, miközben az árak több mint 20 százalékkal emelkedtek. Ez azt jelenti, hogy az ország lényegesen több bevételre tett szert” – mondta a Világgazdaságnak Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Rijád a még magasabb olajárban érdekelt az ország költségvetési egyensúlya érdekében.

Hétmilliárd amerikai dollár értékben bocsátottak ki államkötvényeket, ezzel együtt a GDP-arányos eladósodottságuk már 15 százalékon áll. Két évvel ezelőtt még egyáltalán nem volt adóssága Szaúd-Arábiának

– tette hozzá az elemző. Oroszország még jobban járhatott az olaj drágulásával, hiszen kevesebbet vágtak a kitermelésből.

Fordulat a finomított termékek piacán Míg tavaly október elején nulla benzin per nyersolajárrés és 22 dolláros rekordra ugró dízel per nyersolaj-árrés volt a piacon, addig január elejére fordult a kocka, és az európai benzinárrés soha nem látott szintre, 30 dollár fölé ugrott hordónként, míg a dízel árrése 15-20 dollárra esett. „A benzinárrés korábban az Egyesült Államok rekordmennyiségű benzinkészletei miatt csökkent nullára, majd a dízelkészletek növekedése, valamint a spekulatív pozíciók változása miatt fordult a kocka. Hosszú távon a dízelárrés növekedésére és a benzinmarzs stagnálására lehet számítani” – mondta Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője.

