Joe Biden tervét követné az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság migrációs akciótervet hozott nyilvánosságra, a migrációs biztos pedig 34 millió érintettről beszélt, akiknek szavazati jogot és lakást biztosítanának.

A Margaritísz Szkínász, az európai életforma előmozdításáért, illetve Ylva Johansson belügyekért felelős uniós biztosok által meghirdetett akcióterv szerint Brüsszel nem szállásokon vagy befogadóközpontokban szállásolná el a migránsokat, hanem önálló otthont adna neki – írja ma megjelent cikkében a Magyar Nemzet.

Emellett az Európai Bizottság azt akarja elérni, hogy több migráns és migráns hátterű uniós polgár vegyen részt konzultációs és döntéshozatali folyamatokban helyi, regionális, nemzeti és európai szinten.

A bizottság az akcióterv megvalósításához a következő hétéves uniós költségvetés kereteit is felhasználná. A dokumentumból az is kiderült: Európának jelenleg 34 millió olyan uniós lakosa van, aki az unión kívül született, ez az EU lakosságának 8 százaléka. Az akcióterv azt is leszögezi: „a bevándorlók már most az európai társadalom részét képezik, a jövőben pedig az EU népességének öregedése miatt még több – akár bevándorló – munkavállalóra lesz szükség”.

A lap emlékeztetett arra is, hogy Joe Biden, a Fehér Ház várományosa is bejelentette: beiktatása után egyik első dolga lesz, hogy minimum 11 millió illegális migránsnak adjon amerikai állampolgárságot.

A lapnak nyilatkozó Horváth József nyugalmazott vezérőrnagy, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint két probléma van Brüsszel legújabb migrációs tervével.

– Egyrészt minimális ellenőrzés nélkül akarják a társadalomra ráengedni a migránsokat, melynek veszélyei beláthatatlanok. Másrészt az unió vezetői kódolják a feszültséget azzal, hogy miközben a legtöbb európai ország saját állampolgárait sem tudja lakáshoz juttatni, a fiatalok életkezdését támogatni, addig a világ bármely részéről ide érkezőknek több jogot akarnak adni, mint az adott ország adófizető állampolgárainak – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a biztonságpolitikai tanácsadó.

Példaként Spanyolországot hozta, ahol a pályakezdő fiatalok 25 százaléka munkanélküli, és nem is tudnak nekik munkát adni, de a többi déli országban is ez a helyzet.