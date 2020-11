Hat vállalat ért el tavaly ezermilliárd feletti bevételt

Magasan a Mol Nyrt. vezette a legnagyobb nettó árbevételű magyarországi vállalatok tavalyi listáját, 2018-ban öt vállalat tudott ezermilliárd feletti bevételt elérni, de 2019-ben már a Wizz Airrel hatra bővült a számuk az Opten összeállítása szerint.

A legnagyobb nettó árbevételt – 5266,7 milliárd forintot – tavaly is a Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. érte el Magyarországon, a vállalat 228 milliárdos nyereséggel zárta a 2019-es évet. Az előző évhez viszonyítva

az árbevételét 98 milliárd forinttal sikerült növelnie a Molnak tavaly, a nyeresége azonban több mint 77 milliárddal csökkent.

A vállalat egyébként az elmúlt hetekben jelentette be, hogy megnégyszerezte, évi 20 ezer tonnára növelte a gumibitumen-gyártó kapacitását a zalai finomítójában – ehhez hárommilliárd forintos beruházást hajtott végre, amelynek háromnegyedét saját forrásból fedezte, a fennmaradó részt pedig az állam Nagyvállalati beruházási támogatási programjából.

A Világgazdaság kérésére a Figyelő top 200-as listáját is készítő Opten céginformáció által, árbevétel alapján összeállított toplistán az Audi Hungaria Zrt. áll a második helyen 2829 milliárd forinttal, a vállalat a beszámolója szerint tavaly 458 milliárd forinttal tudta növelni a bevételét 2018-hoz képest, a nyeresége azonban 24,7 milliárd forinttal csökkent. A vállalat idén szeptemberben jelentette be, hogy elkészült a másfél milliomodik autó a győri gyárában, több mint kilencven országba exportál, és a pénzügyi beszámolója szerint 13 ezer fölé nőtt a dolgozóinak a száma. Az Audi idei fejlesztéseinek zöme a fenntarthatóságot célozza meg, az energiaellátásának a 75 százaléka már most megújuló energiaforrásból származik, és a cég a keletkező hulladék 99 százalékát hasznosítja.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 1810 milliárd forintos nettó árbevételével a harmadik a listán, és amellett, hogy tavaly 91,2 milliárd forinttal több volt a bevétele, mint 2018-ban, a nyeresége 37,9 milliárd forinttal 59,8 milliárdra nőtt. A vállalat az elmúlt hetekben több energetikai céget is felvásárolt, a tulajdonába került a német Enexio magyarországi vállalata és két kínai leányvállalata is, valamint Csehország egyik legnagyobb energiakereskedőjének, egyben legnagyobb földgázkereskedőjének, az Innogy Ceská republikának a száz százaléka.

A Bosch csoport a negyedik a sorban, a magyarországi vállalatai 1532,4 milliárd forintos nettó árbevételt értek el, és 26,8 milliárdos nyereséget. A csoport Magyarországon 85 milliárd forintot fordított kutatás-fejlesztésre tavaly, beruházásokra pedig 102 milliárdot költött, ez 50 százalékkal haladja meg a 2018-as 67 milliárdot. A beruházások többsége még tart.

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. az ötödik a listán, 1218,4 milliárdos árbevétel mellett 31,5 milliárdos nyereséggel zárta a tavalyi évet. Mintegy 190 ezer kompakt autó gurult le a kecskeméti gyártószalagokról.

A Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. a hatodik, egyben utolsó olyan magyarországi vállalat, amely ezermilliárd forint feletti árbevételt ért el tavaly. Ezt 2018-ban még nem mondhatta el magáról 819 milliárdos bevételével. A nyereségét tekintve szintén nagy az előrelépés: 102,6 milliárd forint profitra tett szert 2019-ben.

A Magyar Suzuki Zrt. 796,4 milliárdos árbevétellel és 27,9 milliárdos nyereséggel zárta a tavalyi évet, mindkét szám kedvezőbb, mint 2018-ban volt. Az autógyártó tavaly kiárusította az összes benzines autóját, ezért az év nehezen indult számára, mivel csak fokozatosan teltek meg a raktárai hibridekkel – idén már csak hibrideket értékesít. Ezt tetézte még a járványhelyzet, így várhatóan az idei eredményei nem érik majd el a 2019-es szintet.

A Samsung SDI is növelni tudta eredményességét tavaly, 761,6 milliárd forint volt a nettó árbevétele, és 26,3 milliárd forint a nyeresége.

A vállalat éppen most hajtja végre a legnagyobb magyarországi beruházást,

amely egyben technológiai váltás is, hiszen elektromos autókhoz gyártanak akkumulátorokat az üzemben. A Samsung-gyár fejlesztése 400-500 milliárd forintba kerül.