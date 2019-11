A harmadik negyedévben 5 százalékkal nőtt a GDP az egy évvel korábbihoz képest – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön első becslésében. A friss adat jócskán meghaladta az elemzői várakozásokat.

Magyarország bruttó hazai terméke 2019 harmadik negyedévében a nyers adatok szerint 5,0, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 4,8 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A növekedéshez az ipar, az építőipar és a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá a legnagyobb mértékben

– közölte gyorstájékoztatójában a KSH.

A harmadik negyedévben – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – az előző negyedévhez mérten 1,1 százalékkal bővült a bruttó hazai termék volumene.

Az elemzői várakozások felett

A KSH által közölt július–szeptemberi GDP-adat meghaladta az elemzői várakozásokat: a Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők 4,7 százalékos növekedést vártak az előző év azonos időszakához képest. Ez továbbra is erőteljes konjunktúrát jelez, különösen az euróövezettel összehasonlítva, ahol mindössze 0,2 százalékos növekedést mértek a második negyedévhez képest az Eurostat előzetes becslése szerint.

Az elemzők prognózisa széles sávban, 4,2 százalék és 5,0 százalék között szóródott. Az erős havi adatok alapján nem kizárt, hogy a gazdasági növekedés az idén is megközelíti az 5 százalékot – mondta korábban a Világgazdaságnak Szendrei Vanda, az Oxford Economics elemzője. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint a dinamizmust továbbra is a szolgáltatások nyújthatják, a lanyhuló építőipart pedig a felfutó ipari termelés ellensúlyozhatja. Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági csoportvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a német gazdaság stagnálása ellenére dinamikus maradhat a magyarországi növekedés, a válság jelei nem látszanak. A legmagasabb prognózist Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője adta, aki el is találta az 5 százalékos növekedést. Ez nemhogy lassulás, de 0,1 százalékpontos gyorsulás lenne az április–júniusi adathoz viszonyítva. Igaz, az igazított adatok alapján 5,2 százalékról 4,8 százalékra mérséklődhetett a dinamika – fogalmazott az elemző.

Az első negyedévi 5,3 százalék után a második negyedévben 4,9 százalékkal nőtt a GDP a múlt év azonos időszakához mérve. Az emelkedéséhez a szolgáltatások 2,2, az építőipar 1,2, az ipar 0,9 százalékponttal járult hozzá. A felhasználási oldalon a végső fogyasztás 2,7, a bruttó felhalmozás 3,4 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 1,2 százalékponttal lassította a gazdasági növekedést.