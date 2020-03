A járvánnyal kapcsolatos hírek az elsők

A várakozások szerint a koronavírus-fertőzések száma a jövő héten is világszerte nő, az amerikai kongresszus nyolcmilliárd dolláros vészhelyzeti költségvetést különíthet el, a kanadai jegybank kamatot csökkenthet.

A hétvégén is makrohíreket olvasókat minden bizonnyal sokkolta a kínai fel­dol­gozóipar februári teljesítménye. Az ország az elmúlt hetekben szigorú korlátozásokat léptetett életbe. A piaczárás után nyilvánosságra hozott adat szerint a beszerzésimenedzser-index 35,7 pontra esett vissza az előző hónapban mért 50,0 pontos adathoz képest. Ez sokkal sötétebb képet fest, mint az elemzői 46 pontos várakozás, még 2008-ban is csak 38,8 pontig jutott el az index.

Ahogy a mai reggelt is ez a hír uralja, úgy az elmúlt hét makrogazdasági eseményeit is elhomályosították a vírusról és az értékpapírpiaci pánikról szóló hírek. Az S&P még a pénteki visszapattanás mellett is 11 százalékos mínuszban zárt, ilyen gyenge teljesítményt 2008-ban láttunk utoljára. A várakozások szerint a koronavírus-fertőzések száma a jövő héten is világszerte nő, az amerikai kongresszus 8 milliárd dolláros vészhelyzeti költségvetést különíthet el, erről már a következő napokban szavazhatnak is.

A Fedtől nem várnak hirtelen változtatást a piaci szereplők, bár egyes vélemények szerint azonnali intervencióra lenne szükség a járványhelyzet gazdasági hatásainak enyhítésére. Összeül azonban, és valószínűleg kamatvágást jelent be a kanadai jegybank, mivel az ottani gazdaság rendkívüli nyomás alá került a zuhanó olajár miatt. Az amerikai elnökválasztási kampány is elérkezett következő fontos állomásához: holnap, a márciusi szuperkedden tizenhárom államban, köztük Kaliforniában is a választópolgárok döntéseire figyelünk. Az Egyesült Királyság és az EU közötti kereskedelmi tárgyalások hivatalosan ma megkezdődnek, bár valójában nem valószínű, hogy bármelyik fél határozott lépésre szánná el magát az Európai Tanács júniusi ülése előtt.

A teljes cikket a Világgazdaság hétfői számában olvashatja