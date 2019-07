Egyre több részmunkaidős állást hirdetnek meg

Megugrott a hazai munkaerőpiacon az egészségügyi helyekre jelentkezők száma – derül ki a Profession.hu 2019 második negyedéves összeállításából. A másik figyelemre méltó fejlemény, hogy a részmunkaidős álláshirdetések számában is markáns növekedés látszik.

A Profession.hu legfrissebb felméréséből számos érdekességre derül fény: Hajdú-Bihar megyében növekszik az álláshirdetések száma, valamint a részmunkaidős pozíciók is bővültek.

Tovább bővült az álláskeresők száma

Jelentősen nőtt az álláskeresők száma 2019 második negyedévében az elmúlt év ugyanezen időszakához képest. A Profession.hu hazai munkaerőpiacot érintő friss jelentése szerint a jelentkezők számában 10 százalékos bővülés tapasztalható, míg a beadott pályázatok száma 15 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit.

Ebből az is kirajzolódik, hogy a munkát keresők immár jellemzően több állásra adnak le jelentkezést, mint korábban.

Az egészségügy munkaerő gondjainak enyhülésére utalhat, hogy az álláskeresők pályázatainak száma az ágazatban növekedett a legnagyobb mértékben, mintegy 33 százalékkal. A fejlődés ugrásszerű ütemét jelzi, hogy a második legnagyobb növekedés mutató mérnök és a szakmunkák esetében is számottevő előrelépést tapasztaltak, ám ennek mértéke „csak” 23-23 százalék volt. A Profession.hu adatbázisa szerint, ha a hirdetésszámokat vesszük alapul, akkor a mérnöki, a szakmunkák, a pénzügy és a vendéglátás területén látszik a legnagyobb bővülés.

Megnőtt részmunkaidős álláshirdetések száma

Az adatokat vizsgálva egyértelmű előrelépés látható a részmunkaidős foglalkoztatás terén. Az ilyen álláshirdetések száma ugyanis jelentősen, 36 százalékkal bővült. Mindez a Profession.hu teljes hirdetési állományán belül is érdemi eltolódást mutat, hiszen a részmunkaidős állások 2019 második negyedévében már a közzétett állások 7 százalékát jelentették. Ezzel szemben tavaly ugyanebben az időszakban a részmunkaidős álláshirdetések még csak a teljes állomány 5 százalékát tették ki. Ezek közül is két terület az, ami látványos előrelépést mutat:

az értékesítői állások esetében a bővülés extrém ütemű, 174 százalékos,

de a szakmunkák terén is ritkán látható, 92 százalékos növekedést mértek.

Bár összességében a jövedelmet is tartalmazó álláskeresések száma csupán 1 százalékkal gyarapodott, mégis akadnak olyan szektorok, ahol meredeken nőtt az ilyen hirdetéseknek aránya. A bolti eladók esetében például a fizetést is ismertető álláskeresések száma megháromszorozódott. Ehhez az is hozzá tartozik, hogy komoly fejlődés látszik a kínált bér esetében is, hiszen tavaly ilyenkor még 135 000 forintos átlagot regisztráltak, ami a most vizsgált időszakra 180 000 forintra kúszott fel.

Mozgásban Hajdú-Bihar megye

Az egyelőre nem jelenthető ki egyértelműen, hogy az új BMW-gyár Magyarországra települése már érzékelhető lenne a munkaerőpiacon, ám kétségtelen érdekes változások látszanak Hajdú-Bihar megyében. Az első negyedévben több fronton is élénkülést tapasztaltunk a régióban, ami a második negyedévben is folytatódott.

A hirdetésszám 3 százalékkal emelkedett, ám a mérnöki állásoknál ez már 32, míg a gyártás, termelés terén pedig 33 százalékot tett ki.