Itt a várt kamatemelés: nagyot lépett az MNB

Az alapkamatot 30 bázisponttal emelte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a mai kamatdöntő ülésén – derült ki a jegybanki közleményből. Az irányadó szerepet betöltő egyhetes betéti ráta további sorsáról várhatóan 3-kor tudhatunk meg részleteket az MNB közleményéből, s a jegybankelnök tájékoztatásából.

A döntés nem érte váratlanul a piacot, Virág Barnabás, az MNB alelnöke már május közepén belengette az alapkamat emelését. A jegybanki kommunikáció azóta a kamatemelési ciklusra is tett utalásokat.

Az alapkamat utoljára tavaly nyáron változott, amikor 0,9 százalékról a döntést megelőző 0,6 százalékra csökkent két lépésben. Az alapkamat emelésére utoljára 2011 decemberében volt példa.

A szakértők egyértelműen az alapkamat emelését várták, valamint a 30 bázispontos mérték is várható volt. Továbbra is kérdés azonban, hogy mi lesz az egyhetes betéti eszköz sorsa, ami szeptember óta az irányadó ráta szerepét töltötte, tölti be. A 0,75 százalékos kamatszintet összezárhatják az alapkamat 0,9 százalékos szintjével, vagy akár megszűnhet az eszköz, amit tavaly tavasszal a válság miatt hozott életre az MNB, így az alapkamat visszakaphatja irányadó jellegét.

Az euró jegyzése a koradélutáni 354 forint alatti tatományból pillanatok alatt 355 fölé ugrott a kamatemelés hírére. A forint euróval szembeni több mint fél százalékos gyengülése a dollár piacán is meglátszott: a zöldhasút 298,59 forintért jegyezték a devizapiacon.

A kamatemelés a pesti parketten csak pillanatnyi megingást okozott; az OTP árfolyamába vélhetően már beárazták az MNB döntését, így a bankpapír jegyzése meg sem ingott a bejelentésre; 16 330 forinton, egy százalékos árfolyam-veszteséggel adják-veszik a részvényt. A Mol továbbra is másfél százalékos pluszban, 2376 forinton forog a BÉT-en, miközben az MTelekomot 424 forinton, a Richtert pedig 8275 forinton, 0,2 százalékos mínusszal jegyzik.