Megélénkült a kiskereskedelmi forgalom

Júliusban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adat szerint 6,9 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 6,4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakáét, élénkült a forgalom a júniusi 4,3 százalék, illetve 5,2 százalék növekedést követően – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 4,5 százalékkal, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 9,0 százalékkal, az üzemanyag-kiskereskedelemben 5,3 százalékkal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene.

Az év első hét hónapjában a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 5,8 százalékkal nőtt a forgalom az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers és a kiigazított mutató szerint egyaránt.

A kiskereskedelmi ágazat részterületeit is a növekedés jellemezte 2019 júliusában.

Az országos kiskereskedelmi üzlethálózat, valamint a csomagküldő és internetes kiskereskedelem forgalma összesen 6,4 százalékkal nőtt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemé 4,5, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 3 százalékkal emelkedett. A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 9 százalékkal nőtt. Kimagasló mértékben, 11 százalékkal növekedtek az eladások az iparcikk jellegű vegyes üzletekben. Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 5,3 százalékkal nőtt.

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 5,7 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene továbbra is rendkívüli ütemben növekszik, a tavalyi adatokhoz képest júliusban 39 százalékkal emelkedett.

Ennek megfelelően a forgalomnövekedés a pénzmozgásban is megmutatkozott: az országos kiskereskedelmi üzlethálózat, valamint a csomagküldő és internetes kiskereskedelem forgalma folyó áron 1066 milliárd forint volt.

A foglalkoztatottság és a keresetek pörgették a kiskereskedelmet

A kiskereskedelmi forgalom lendületes emelkedését a háztartások rendelkezésre álló jövedelmének dinamikus bővülése alapozza meg, amelyben meghatározó tényező a foglalkoztatottság és a keresetek folyamatos növekedése. A családokat támogató kormányzati intézkedések és a tartósan növekvő lakossági hitelállomány a fogyasztás további emelkedését vetíti előre – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

Nagyot lendíthetnek az akciótervek

A kiskereskedelemnek további lökést adhat az új lakások idén és jövőre várható átadási hulláma, valamint a családvédelmi akcióterv is, amit támogat a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztói bizalom is. A háztartások ugyanakkor nem csupán a kiskereskedelemben növelik fogyasztásukat, így a vendéglátás, belföldi turizmus, szabadidő, szórakozás, valamint egyéb szolgáltatások területén is jelentős növekedésre lehet számítani. Az új autó regisztrációk pedig az első nyolc hónapban 10,1 százalékkal emelkedtek, noha tavaly szeptembertől az új károsanyag-kibocsátás méréséi szabályozások (WLTP) bevezetése miatt több modell eltűnt a kínálatból, ami átmeneti visszaesést okozott a forgalomba helyezések számában. A minden ágazatban jelentkező munkaerőhiány miatt a bérek növekedési üteme meghaladhatja a várakozásokat, ami a fogyasztás, valamint a kiskereskedelmi forgalom még gyorsabb növekedését eredményezheti és dinamikusan folytatódhat a magyar háztartások fogyasztási szintjének felzárkózása az európai átlagszínvonalhoz.