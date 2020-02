Több mint 21 ezer lakás épült

Ötödével nőtt 2019-ben a használatba vett lakások száma, a KSH keddi gyorsjelentése szerint tavaly, amikor 21127 új lakás épült fel, ezek 50 százaléka családi házban, és csaknem fele Budapesten, illetve Pest megyében. Mindeközben 35123 lakóingatlan építését vették tervbe, ami azt jelenti, hogy

a kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések száma viszont 4,3 százalékkal volt kevesebb, mint 2018-ban.

A tavaly átadott lakóingatlanok 57 százaléka vállalkozói lakásépítés keretében valósult meg, ami növekvő céges aktivitást jelez a lakáspiacon, amivel párhuzamosan a természetes személyek által épített lakások aránya 46 százalékról 41 százalékra csökkent. A vállalkozói lakásépítés felpörgése nyomán 51 százalékkal ugrott meg a Budapesten használatba vett lakások száma egyetlen év alatt, tavaly 5838 lakást adtak át a fővárosban. Az új lakások 49 százalékát Budapesten és Pest megyében épült, 33 százaléka a Dunántúlon, és 18 százaléka az Alföld és Észak nagyrégióban.

Minden település kategóriában kétszámjegyű volt az új lakások számának növekedése, az új lakások átlagos alapterülete viszont 2,7 négyzetméterrel 96,6 négyzetméterre csökkent – jelezte a KSH. Budapesten és a községekben tovább nőtt az építési kedv az engedélyek és a bejelentések száma alapján, a vidéki városokban azonban csökkenőben van.

A tavalyi utolsó negyedévben a használatba vett lakások száma meghaladta az építési engedélyek és bejelentések számát, ami öt év után először történt meg.

A kormány szerint jó az irány

A kormány célja változatlan: segíteni a családokat az otthonteremtésben, lakáshoz juttatni a fiatalokat, és a ma közölt legfrissebb adatok azt jelzik, hogy jó úton járunk, a támogatásokat érdemes folytatni – jelentette ki Varga Mihály a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb lakásépítési adatait elemezve.

Az elemző bizakodó

A lakásátadási hullám lefutása mellett az irodaépítések, ingatlanfejlesztői piac, ipari és logisztikai beruházások, a tisztán állami és uniós támogatású projektek folytatódásával idén a gazdasági növekedés továbbra is elérheti a 4 százalékot – írta kommentárjában Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője. A válság előtti teljesítményhez, a nemzetközi rátákhoz, valamint a hazai lakásmegújítás kívánatos mértékéhez képest a lakásépítések még messze elmaradnak. A válság előtt évente 35-40 ezer lakást adtak át. A tavaly átadott mintegy 21,1 ezer lakás 1000 lakosra 2,2 lakás építését jelenti, míg az európai átlagos érték 3-3,5 lakás. A hazai lakásállomány százévenkénti megújításához is évente 35-40 ezer lakás építésére lenne szükség. Mindezek alapján látható, hogy a hazai lakásépítések száma semmilyen túlfűtöttséget nem tükröz, sőt, még a válság utáni visszaesést sem pótolta. Részben pedig éppen a szűkös új kínálat okozta az elmúlt években látott lakásár robbanást, azonban a beruházások széles körű fellendülése a költségeket is érdemben növelte.