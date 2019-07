A cowboyok a világ urai

Sorozatban negyedszer lett a Dallas Cowboys a világ legértékesebb sportklubja. A legnagyobb növekedést a Chelsea produkálta, Barcelonában és Manchesterben viszont mínuszban állnak a mutatók.

A Forbes összeállítása szerint

ismét az NFL-ben szereplő Dallas Cowboys lett a világ legértékesebb sportklubja.

A texasi csapat ebből a szempontból verhetetlennek bizonyul, ugyanis sorozatban az egymást követő negyedik évben végzett a ranglista élén. Ebben a „versenyben” ennyi éven át elsőnek lenni nem kis dolog, ugyanis a világ össze sportklubjának értékét vizsgálják, beleértve a dúsgazdag, arab sejkek által felvásárolt európai futballklubokat, az óriási hagyományokkal bíró amerikai baseball csapatokat, ráadásul a többi NFL klub sem szégyenkezhet, ha brand-értékről van szó. Amellett, hogy a Cowboys újra megőrizte vezető pozícióját, még növekedni is tudott, hiszen

tavaly óta 4 százalékkal emelkedett a klub értéke, amely így már 5 milliárd dolláron áll.

A Jerry Jones tulajdonában álló klub kétszer annyi szponzor- és jegybevételt generált, mint bármelyik másik NFL-csapat a listán. Pedig a jegyárak elég borsosak, átlagosan 115 dollárba (33 ezer forint) kerül egy tiket az AT&T Stadiumba. A 100 ezer fős stadion az 5 milliárd dolláros torta egyik legnagyobb szelete, tekintve, hogy 1,13 milliárd dollárt ér. A klub sportértéke is nőtt – már 1,7 milliárd dolláron áll –, a csapat keretének összértéke ugyanis 11 százalékkal nőtt.

A Forbes listáján az MLB ligában szereplő New York Yankees baseball csapata lett a második a maga 4,6 milliárd dolláros értékével. A Yankees tavaly még az ötödik helyen állt, ám 15 százalékos növekedése egészen a második helyig repítette. A két amerikai mögé felfért a dobogóra egy európai is, a Real Madrid labdarúgó klubja 4 százalékos növekedéssel 4,2 milliárd dollárt ér – ebből kiderül az is, hogy a Real a világ legértékesebb futball klubja.

A legnagyobb ugrást a 32. helyen álló Chelsea-től láthatjuk, a londoni csapat egy év alatt 25 százalékos növekedést produkált.

Manchester vörös felében azonban van ok az aggodalomra: a hat éve még listavezető United értéke 8 százalékkal esett, így már csak hatodik helyen áll a listán. A gigaklubnak számító Barcelonánál is el kell gondolkodni, a katalán klub is mínuszban zárta az elmúlt egy esztendőt.

Érdekesség, hogy a Forbes 50-es listájának több mint felét az NFL-csapatok teszik ki (26-an kerültek be az összeállításba), s ez a jelenség azt is elárulja, hogy az amerikai futball a világ legértékesebb sportligája.