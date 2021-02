Óriási BL-csaták jönnek a Puskás Arénában

A Puskás Aréna ad otthont ma az RB Leipzig–FC Liverpool-párharc első felvonásának a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A német csapat, amelynek Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik révén három magyar válogatott játékosa is van, azért nem tudja hazai pályán fogadni a riválisát, mert a német hatóságok lezárták a határokat olyan országok, így Nagy-Britannia előtt is, ahol a koronavírus új variánsa terjed. „Köszönet illeti az RB Leipziget és az FC Liverpoolt a szoros együttműködésükért, hogy közösen megoldást kerestek és találtak a helyzetre, és persze a magyar szövetséget is, amely támogatta a mérkőzés budapesti megrendezését” – olvasható az európai szövetség (UEFA) közleményében. „A koronavírus-járvány miatt nézők nélkül rendezik meg a párharcot. A szervező hivatalosan a német Lipcse együttese, amely az UEFA ajánlását is figyelembe véve választotta ki a budapesti helyszínt” – áll az MLSZ honlapján lévő beszámolóban. A találkozó liverpooli visszavágója március 10-én lesz. Az Index információi szerint

a stadionbérlésért 114 ezer eurót, azaz mintegy 40 millió forintot fizetnek a németek.

A BL-meccs után két nappal, ugyancsak zárt kapuk előtt, Európa-liga-mérkőzés helyszíne lesz a Puskás Aréna, itt fogadja ugyanis a Tottenham Hotspurt az osztrák Wolfsberger AC csapata. A tét a 16 közé jutás lesz az El-ben. Az első, ausztriai mérkőzés helyszíne Klagenfurt lett volna, de az osztrák hatóságok végül visszavonták az angol klub beutazására kiadott különengedélyt. Ez már a harmadik nemzetközi kupamérkőzés, amelyet a Nagy-Britanniá­ból érkezőkre vonatkozó beutazási korlátozások miatt a magyar fővárosban rendeznek meg: a Lipcse–Liverpool-találkozóhoz hason­lóan ugyanis már korábban eldőlt, hogy február 24-én a Borussia Mönchengladbach–Manchester City Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőt is a magyar fővárosban bonyolítják le. Az angol klubok nemzetközi szereplése azonban nem feltétlenül vonja maga után a budapesti rendezést: a csütörtöki Európa-liga-játéknapon a Real Sociedad–Manchester United-mérkőzés Torinóban lesz, a Benfica–Arsenal pedig Rómában.

A 67 ezer néző befogadására alkalmas Puskás Aréna az egykori Népstadion helyén épült fel, a kivitelezést a Magyar Építő és a ZÁÉV konzorciuma nettó 142,85 mil­liárd forintért vállalta.

Az építkezés 15 ezer embernek adott munkát, a kecskeméti acélgyárosoktól kezdve a kamionsofőrökön át az építőkig, a munkaterületen pedig naponta 1500-2000 ember tevékenykedett.

A korábbi létesítmény toronyépületének megtartásával épült fel az új, amely küllemében is a régit idézi, ráadásul az elbontott anyagokat beleépítették. Az építkezés során 130 ezer köbméter betont, 19 ezer tonna betonacélt, 12 ezer tonna gyártott acélszerkezetet használtak fel. Maga a játéktér 11 ezer négyzetméteren terül el, miközben 50 méter magas, 316 méter hosszú épületet kellett kivitelezni bruttó 208 ezer négyzetméteres alapterülettel. A stadion szerkezetét 38 darab 40 méter magas pilon adja, amelyhez csaknem 1600 cölöpöt kellett felállítani.

Kialakítottak 556 parkolót, 27 felvonót és 712 mosdót is. A Puskás Arénát 2019. november 15-én, a Magyarország–Uruguay barátságos válogatott mérkőzéssel avatták fel, az idén nyárra halasztott Európa-bajnokságon pedig négy meccsnek adhat otthont az új nemzeti stadion, köztük Marco Rossi csapatának a világbajnok fran­ciák, illetve az Eb-címvédő portugálok elleni találkozójának