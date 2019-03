Sportolókkal erősödhetnek a hazai kkv-k

A világban egyre nagyobb üzlet a sport, mind a sportolók mind a vállalatok számára. Magyarországon eddig is népszerű volt a csapatsportok támogatása, de már az egyénekkel is sokan működnek együtt: a kkv-szektor számára ebben van a jövő.

Mindenhonnan márkanevek jönnek velünk szembe: mezek, óriásplakátok, tévéreklámok, influenszerek hirdetik a cégeket. Valamivel ki kell tűnni a sokaságból, amire jó lehetőséget ad a sport a vállalatok számára. A sportolók teljesítményükkel jelen vannak a hagyományos médiában, rengeteg követőjük van az interneten, emellett hitelesek a klasszikus hirdetésekben is. Ezt sok cég ismeri fel: már a kis- és középvállalkozások is nagy számban használják őket marketing célokra.

„Vitathatatlan, hogy a csapatsportok messzemenőkig vonzóbbak a nagy támogatók szemében, de egyre több kisvállalkozás alakít ki egyéni sportolókkal együttműködést. Ennek oka, hogy kedvezőbb feltételekkel tudnak üzletelni, személyesebbek az általuk közölt üzenetek, és véleményvezérekként is erősebbek. Találkoztam olyan vállalkozóval is, aki csupán a sport szeretete miatt dolgozott együtt egy élsportolóval, ezzel is támogatva az ő pályafutását. Az együttműködés akkor jó, ha mindkét fél megtalálja a számítását. Legyen ez gazdasági, népszerűségi vagy akár szimpátia alapú számítás, ha a vállalkozás eléri a kívánt eredményt, a sportoló pályafutása vagy mindennapjai pedig könnyebbé válnak akkor lesz win-win szituáció” – mondta ifj. Tóth György, a CareerSport Management alapítója.

Edző mellett menedzserre is szükség van

A szakember szerint a kkv-szektor és az élsportolók együttműködését pont a szervezetek mérete teszi nehézkessé. Mint mondja: az edzők és a sportolók többnyire nem üzletemberek, akik beszélnék a vállalkozók nyelvét.

Egy sportolónak a napi két vagy több óra edzés mellett nem kellene, hogy reklámszerződésekről tárgyaljon. Ha konstruktívan, sokat ötletelve azon dolgozunk mi menedzserek, hogy ugyan a sportoló érdekeit képviselve mégis megfelelő szolgáltatási csomagot adjunk a vállalkozónak, akkor a kkv is megnyerhető

– hangsúlyozta ifj. Tóth György.

A CareerSport Management alapítója fontosnak tartja, hogy a magyar sportba olyan új szellemiséget hozzon ami a személyes kapcsolatokra alapoz és nem a nyereség hajkurászására.