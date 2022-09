Mondják, a vállalkozás sikere vagy bukása (természetesen egy validált terméken vagy szolgáltatáson túl) a sikeres marketing stratégián múlik. Tulajdonképpen lehetetlen sikeres vállalkozónak lenni egy jó marketing terv és kiváló eladási technikák nélkül – ugyanis a fentebb említett folyamatok azok, amelyek végeredményben konvertálnak, és a pénzt hozzák.

A marketing több, mint a termék vagy a szolgáltatás tulajdonképpeni bemutatása a potenciális fogyasztónak; a jó marketing első lépése a célközönség alapos megismerése. Amint a célközönséget alaposan megismerted, következő lépésként meg tudod már határozni a szükségleteiket és feltérképezni a pain point-okat.

Fotó: 123rf.com

A fájó pontok és igények megismerése után tudja csak a vállalkozásod kommunikálni a potenciális fogyasztó felé azt, hogy pontosan miért is van szükség a termékedre/szolgáltatásodra. Ezután már szinte csak annak a kitalálása maradt hátra, hogy ezt az üzenetet eljuttasd a potenciális ügyfelekhez, illetve, hogy hogyan és hol, azaz milyen platformon és milyen tartalommal tudod őket a legegyszerűbben elérni.

Mi a marketing?

A marketing, mint fogalom, többféle aktivitást takar, melyek mindegyike kapcsolódik valahogyan a vállalkozásod termékeinek vagy szolgáltatásainak az eladásához. Míg a kampányok és a hirdetések a legnyilvánvalóbb marketing tevékenységek; emellett nem szabad megfeledkezni a potenciális ügyfelek fogyasztási szokásainak a felméréséről sem, mert ennek köszönhetően sokkal inkább a felhasználók, fogyasztók igényeire szabható a vállalkozás kommunikációja. Ugyanakkor a termékdesign is lehet a marketing tevékenység része, ugyanis a vállalkozásod termékét vagy szolgáltatását, ideális esetben, a potenciális ügyfelek igényeire állítod össze.

Mégis, a legtöbb vállalkozás tulajdonos számra a marketing csak az alábbi 2 dolgot jelenti: reklámot és eladást. Ennek ellenére akkor tudod a vállalkozásodat sikerre vinni, ha egy kicsit perspektívából tekintesz a vállalkozásodra és részletesen kielemzed a termékedet vagy szolgáltatásodat a versenytársak, a piaci helyzet a regionális és a globális trendek függvényében.

A sikeres marketing terv érdekében, válaszolj az alábbi 5 kérdésre:

1. Mi a különleges a vállalkozásodban? Mitől más, mint a versenytársak?

Ösztönösen, vagy pedig részletes kutatásokra alapozva hiszel abban, hogy a vállalkozásod sikeres lesz mivel te valamit máshogy csinálsz, valami miatt jobb vagy, mint a versenytársaid. Az első nagy megmérettetése minden vállalkozásnak, a méretétől függetlenül, hogy mennyire egyedülálló, kiemelkedő a versenytársak tengeréből.

Ha a vállalkozásod létrehoz egy terméket vagy szolgáltatást, annak a megkülönböztető tulajdonsága lehet az ára, a csomagolása, a kiszállítás módja, vagy a terméknek vagy szolgáltatásnak valamilyen kiemelkedő vonása, tulajdonsága.

2. Ki a célcsoportod? Ki az, aki megveszi a terméked, fizet a szolgáltatásodért, és ki az, akinek te valójában szánod a terméked? Ha megvan a célcsoport kutatás, akkor már azzal is tisztában vagy, hogy ezt a célközönséget hogyan és hol tudod a legjobban megszólítani.

3. Kik a versenytársaid? Kis vagy most induló vállalkozásként harcba tudsz szállni ezen a kompetitív piacon? És ha harcba tudsz szállni, akkor azt milyen eszközökkel és milyen költségvetéssel, mennyi ideig tudod fenntartani?

4. Milyen üzenetet akarsz kommunikálni a potenciális fogyasztók irányába? Itt tudod megemlíteni hogy a Te terméked mitől annyira más, mint a piacon jelen lévő, összes többi “padlóápoló”, például.

5. Hogyan akarod pozicionálni a terméked, ahhoz hogy a fogyasztókhoz eljusson az üzeneted? Ennek a meghatározásához figyelembe kell venni a célközönséget és a versenytársak termékeinek vagy szolgáltatásának alapos vizsgálata után megnézni, hogy a te vállalkozásod ugyan hol helyezkedik el a kínálati skálán.

A marketing szakértők előnyei

A nagy vállalkozások jellemzően marketing szakértők, vagy online marketing ügynökség segítségét kérik egy sikeres marketing stratégia készítéséhez. Egy ilyen szakértői csapat több éves, vagy akár több évtizedes gyakorlattal rendelkezik, így alapos és mélyreható gazdasági elemzéseket és bombabiztos marketing stratégiát készít. Egy profi marketing ügynökség a marketing tervek készítésekor a következő szempontokat veszi figyelembe:

1. A piackutatás és gazdasági, kulturális trendek:

Nemcsak a terméket, szolgáltatást ismerik kívülről-belülről hanem a piacot is, illetve a versenytársakat és kulturális trendeket is, aminek alapján pozicionálják a vállalkozásod.

2. Eredmények kiértékelése, stratégia és kampányok tervezése

Kiértékelik a kutatásokat és a marketing trendek figyelembe vételével határozzák meg a marketing stratégia irányát. Ez nemcsak a nagy cégek számára szükséges lépés, hanem induló, kis- és középvállalkozások részére is, ugyanis a tűpontos célzás a marketing kampányok során pénzt spórol, a költségek tervezésében is segít.

3. A stratégia tervezésekor figyelembe veszik a várható trendeket

A marketing terv folyamatosan A/B tesztel és figyeli a trendeket. Ezért a termékfejlesztésnek, a szolgáltatások optimalizálásának egy folyamatos és tudatos folyamatnak kell lennie; a vállalkozásodnak folyamatosan fejlődnie kell, finomhangolnia termékeit vagy szolgáltatását, hogy tűpontosan megválaszolja a fogyasztók igényeit.

4. Pozicionálás és árazás

Egy full-stack marketing ügynökség tanácsot is tud adni a piaci elemzések alapján a termékek pozicionálásával és árazásával kapcsolatban. Ez is egy olyan folyamat, amihez elengedhetetlen a piac alapos ismerete, és ez is a siker egyik összetevője.

5. A potenciális fogyasztó elérése

A potenciális ügyfél elérése, a terméked vagy szolgáltatásod eljuttatása ahhoz, aki valóban meg is fogja azt venni, nos, ez lehet a választóvonal a siker és a kudarc között. Ebben az esetben különösen fontos egy ügynökség vagy szakember tapasztalata, aki már a kampányokat is úgy tervezi meg, hogy minél nagyobb megtérüléssel és minél tűpontosabb célzással operáljanak.

Összességében elmondható, hogy egy sikeres marketing stratégia összeállítása a hosszú távú siker kulcsa. Ahhoz, hogy a vállalkozásod sikeres legyen, pontosan ismerned kell az aktuális piaci helyzetet, a célközönséged és a versenytársaidat, emellett tudnod kell, hogy merre megy a vállalkozásod, és különösen jó, ha meghatározott céljaid vannak az elkövetkező fél-, egy és öt évre. Egy jó marketing terv tulajdonképpen egy térkép, amely meghatározza, hogy mely mérföldköveket kell elérned a sikerért.

Igaz, hogy egy marketing stratégiát némi utánajárással biztosan te is össze tudsz állítani, de ha valóban versenyképes akarsz maradni egy szinte telített piacon, akkor érdemes egy marketing ügynökség tanácsát is kikérned, ugyanis a több évtizedes tapasztalat, a legújabb trendek ismerete és a sokszáz már elkészített és sikerre vitt marketing stratégia, szintén a céged versenyelőnyének szerves eleme.