A lakásfelújításhoz, otthonok kivitelezéséhez szükséges ragasztók, fugázók, vízszigetelési termékek, festékek, hőszigetelési rendszerek vagy az óriási beruházásokhoz szükséges speciális termékek is megtalálhatóak a MAPEI Kft. kínálatában az ország szinte minden részén. A 260 embert foglalkoztató, közel 30 milliárd forint árbevételt felmutató cég ügyvezetőjével, Markovich Bélával arról beszélgettünk, hogyan néz szembe a cég a jelen kihívásaival.

„Nehezebb időszak jön, ez azt jelenti, mindenkinek kicsit jobban oda kell tennie magát, hogy eredményeket mutasson fel. Megszűnnek a támogatások, lehet, hogy a kormány nem fog beruházni, ezt már látjuk. Nekünk a MAPEI-nél is jobban oda kell figyelni, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben ne visszaesést produkáljunk, hanem fejlődjünk. Ezért több vonalon is lépéseket teszünk. Az egyik legfontosabb dolog, amire koncentrálunk, az most is a marketing és az értékesítési munka. Fontos, hogy több emberhez eljussunk, hogy minél többeknek tudjunk segíteni az építkezés kapcsán született álmaik megvalósításában. Álmok ugyanis lesznek most is, kisebb építések biztos, hogy indulnak. Azon dolgozunk, hogy elérjük az építtetőket és a szakembereket is. Ha az utóbbiaknak kell majd segítség, hogy munkához tudjanak jutni, ebben is támogatni akarjuk őket” – tudjuk meg a vezetőtől.

Markovich Béla ügyvezető.

Fotó: Mapei Kft.

„Létrehoztunk egy szakember ajánló rendszert, amely mostanában azért nem működött, mert eleve nagyon sok munkájuk volt a mestereknek. Most viszont szeretnénk feléleszteni ezt a rendszert, ahol csak olyan szakemberek kapnak helyet, akik a múltban jót alkottak. Referenciákkal, megrendelői véleményekkel bizonyíthatják tudásukat, és ez garantálja majd azt, hogy ha az építtető innen választ szakembert, jót fog kapni. Ezt fogjuk a piacon kommunikálni, az a célunk, hogy jó munka legyen a vége minden kivitelezésnek” – emeli ki Markovich Béla.

A fejlődés az út

2008-ban a válság idején kevesebb ember ment be a boltokba, a forgalom is csökkent. „A kereskedőket azzal segítjük, hogy vevőket küldünk majd hozzájuk. Folytatjuk a MAPEI Akadémiát, ahol értékesítési képzésen vehetnek részt a kereskedők. Ez a képzés nem a mi cégünkről szól, hanem az általános értékesítésről” – elemez az ügyvezető.

Emellett minden évben kereskedelmi konferenciát tartanak januárban. A kialakult gazdasági helyzetet látva idén nyáron újra összehívták a partnereiket, és arról egyeztettek, hogy a kereskedők hogyan tudják kezelni a kialakult helyzetet a marketing, kereskedelem vagy a cégszervezés kapcsán. Hívtak külső előadókat is, mert az a céljuk, hogy a kereskedők jól működjenek, továbbra is szolgáltassanak, és fejlődjenek visszaesés nélkül. Százötven kereskedő vett részt a rendezvényen, ahol nem a termékekről beszéltek, hanem például arról, hogy mennyire fontos, hogy törődjenek a munkatársaikkal. A kereskedők gyakorlati tippeket is kaptak a felmerülő problémákra.

A lakosság számára továbbra is térítésmentes szaktanácsadást biztosítanak, és általános ötletekkel segítik őket. A cég most egy új projektet is összeállít, amely megmutatja, melyek azok a beruházások, amelyek a legtöbbet segítenek az energia megtakarításban.

„Azt látjuk, hogy az energiaár-robbanás nagyon sokaknak okoz gondot. Készítettünk egy felmérést a lakosság körében, hogy mit fognak csinálni, hogyan érinti őket a helyzet. Azt tapasztaljuk, hogy az emberek nagy része nem tudja, mit kell tenni ilyenkor. Kapkodnak, rohannak, azonnal vennének napelemet vagy hőszivattyút, és közben meg ömlik ki a házakból a meleg. Erre szeretnénk reagálni a következő projektünkkel, amely tanácsadásról fog szólni. Én azt javaslom mindenkinek, akinek pénze van, hogy fordítson az épület korszerűsítésére, mert ugyan olcsóbbak még lehetnek majd az energiaárak, de nagy eséllyel sokkal kevesebbet nem fizetünk majd érte. Az viszont jó hír, hogy a lakosság megtakarításai az elmúlt öt-hat évben megsokszorozódtak. A hivatalos adatok szerint majdnem 20 milliárd forint megtakarítás van a lakosságnál. Azt vallom, jelenleg nemcsak hogy megtartani kell a minőséget, hanem fokozni is. Pont azért, hogy ha valaki elkölti a pénzét, akkor olyat kapjon, ami neki a legjobb. Fontos, hogy a termék garantálja a minőséget. Bár nálunk ez nem újdonság, a MAPEI mindig a csúcs fölé tervezi a termékeit a biztonság miatt” – teszi hozzá Markovich Béla.

A fenntarthatóság jegyében

A jelenlegi gazdasági helyzet arra sarkallja a vállalatot, hogy a cég különböző folyamatait még hatékonyabbá tegyék. „Sóskúton napelem-beruházást tervezünk. Olyan napelemrendszert építenek az egyik raktár tetejére, hogy az elektromos energia egy részét kiváltsák. Azt is tervezzük, hogy a gázfűtéses rendszert is elektromosra cseréljük. Korábban már minden telephelyünkön LED-re cseréltük az összes világítótestet a fenntarthatóság jegyében, de a napelemet és a hőszivattyút is két éve tervezzük már. Amellett, hogy mi is sokat teszünk a fenntarthatóságért, a fiatalabb generációk nevelését is szem előtt tartjuk. Elméletem szerint a fenntarthatóság a gyerekeknél kezdődik. Továbbra is támogatjuk az iskolákat és a kórházakat. Fontos, hogy ha a következő generáció felnő, sokat tegyen majd a bolygóért” – fejti ki a vezető.

Még ha a gazdaság nem is, a MAPEI Kft. vezetősége azt tervezi mind hosszú, mind középtávon, hogy növekedni fognak. „Én arra számítok, hogy bár talán az építőipar nem fog úgy fejlődni, ahogy az elmúlt nyolc évben, a közeljövőben azért működni, menni fog. Minden gazdasági válság után fellendülés jön. Úgy számolunk, hogy 2024 közepétől erősödik majd a gazdaság. Annak ellenére, hogy negatív jelek vannak, bízunk benne, hogy a helyzet ki fog simulni egy-két éven belül. Hosszú távon csakis a fejlődésre érdemes koncentrálni. Most is azt mondom mindenkinek, hogy legalább merje elképzelni, hogy növekedni tud” – zárja gondolatait Markovich Béla.