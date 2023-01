Egy céges autóflotta fenntartása – különösen a mostani üzemanyagárak mellett – jókora költséget ró a vállalatokra, amellyel könnyen állítható szembe a járművek valós kihasználtsága. Akár céges, akár kulcsos autóról van szó, ezek jó része „munkaidejének” meghatározott részét várakozással tölti el, például egy fizetett parkolóban. Nem mindegy persze, hogy mennyit: egy olyan kocsi, amellyel gyakran indulnak vidéki utakra, éves futásteljesítménye pedig meghaladja a 7-10 ezer kilométert, feltehetően behozza az árát.

Fotó: ShareNow

Ez azonban aligha mondható el azokra, amelyekkel a használóik leginkább az otthonuk és a munkahelyük közti ingázást oldják meg Budapesten. Utóbbiak beszerzésével a cégek jókora üresjáratokat is elkönyvelhetnek, ami enyhén szólva is megkérdőjelezhető gyakorlatnak számít.

Ebben az esetben ugyanis lényegesen hasznosabb egy használatorientált megoldás, amelyben az „annyit fizetsz, amennyit mész” elv érvényesül. A carsharing pont ezt tudja: akár kulcsos, akár céges autóról van szó, a megosztott járműveket az applikációban pont annyi időre lehet igénybe venni, ameddig szükség van rájuk, fix költségek nélkül. Ez lehet egy negyedórás menet egy külső ügyféltalálkozóra, ahol – amennyiben ez az autómegosztó cég szolgáltatási zónájában található – le is lehet zárni pár kattintással a bérlést, majd visszafelé egy másikat használni. Bónusz: ez a kétszer 15 perces út lényegesen olcsóbb lesz, mint taxival megtenni ugyanezt a távot oda és vissza.

Amennyiben az ügyfél távolabb, azaz a szolgáltatási zónán kívül van, az autók pár órára is elvihetők. Például egy Budapest-Herceghalom etapra már több órára érdemes elindulni a kocsival, de még így is kedvezőbb lesz a matek, mint a taxizás.

Fotó: ShareNow

Az időben és kilométerben ennél is hosszabb távú utak esetében pedig az autókölcsönzőkkel is felveszi a kesztyűt a carsharing: amennyiben például egy három napig tartó alkalmi megbízásról van szó, amelyhez távolabbi vidéki helyszínt kell látogatni, szintén megfontolandó a megosztott autó. Ennél ugyanis nincs sok százezres kaució, nem kell a tankolással vagy a matricavásárlással foglalkozni (benzines autók esetében országos pályamatrica, elektromos meghajtásúaknál Pest megyei matrica van például a Share Now autókon): ezek és az összes felmerülő költség benne van a használatarányos díjban.

Amennyiben tehát főként alkalomszerűen használják a dolgozók a céges vagy kulcsos autókat és nem óriási távokra, ehhez teljesen felesleges vállalati flottát fenntartani és üzemeltetni az adminisztráció összes plusz munkájával.

Egy másik releváns opció a carsharing beépítése a cafeteriába. Ez ugyanis egy olyan béren kívüli juttatás, amely adómentesen adható. A konstrukció úgy néz ki, hogy a munkaadó szerződést köt az autómegosztó céggel, amely az előre megállapodott értékben biztosít kuponokat a munkavállalók cafeteriakeretének terhére. Az ellenértéket a munkáltató állja, a megkapott kuponokat a dolgozók a szolgáltató applikációjában tudják vezetésre használható kreditekre váltani.

Fotó: ShareNow / ShareNow

Fontos, hogy az adóhatóság érvényes állásfoglalása szerint az adómentesség akkor is fennáll, ha a munkavállaló magáncélra veszi igénybe a közösségi autót, sőt: a NAV hangsúlyozza, hogy az utóbbi esetben a juttatás cafeteria-rendszerben is adható. Ezzel a megoldással tehát azok is hozzáférést kaphatnak a megosztott autókhoz, akiknek a céges policy alapján nem jár autó, miközben a munkaadó újragondolhatja és optimalizálhatja az indokoltan fenntartandó flottaméretet. Ezzel pedig már rövidtávon is jelentős költségeket takaríthat meg, miközben olyan pluszjuttatást ad a dolgozóknak a fizetésükön felül, amelyet ők is nagyra fognak értékelni.