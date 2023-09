Évek óta licitálnak egymásra a spórolásban az árharcos multi kiskereskedelmi láncok (X)

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) hat élelmiszer-kiskereskedője közül három veszteségesen zárta a legutóbbi pénzügyi évét. A nyereségeseknek is jelentősen csökkent az adózás utáni eredménye, egyiküket pedig az ingatlanjai értékesítése mentette meg attól, hogy mínuszban legyen. Az elmúlt időszakban ugyanis a fogyasztói árak emelkedésével párhuzamosan a nemzetközi élelmiszerláncok pénzügyi terhei is egyre növekedtek. Ennek ellenére az árharcos multinacionális áruházláncok havonta akár több 10 milliárd forintot fordítanak arra, hogy a vásárlók nap mint nap átlagosan 20-25 százalék kedvezménnyel szerezhessék be a számukra szükséges termékeket.

