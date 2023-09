Bolygónk és környezetünk védelme mára életünk meghatározó részévé vált. Mindennapi rutinjainkon törekszünk változtatni: kevesebb műanyagot használunk, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, ritkábban használjuk az autónkat. Próbálkozásainkban sokkal sikeresebbek lehetünk, ha ehhez a lakóhelyünkön eleve adottak a körülmények.

Fotó: Getty Images

A fenntartható város fogalma

A fenntartható város elnevezés olyan településeket illet meg, ahol – a tervezéstől a működtetésig – a környezet védelme, a gazdasági fejlődés, valamint az emberek egészsége és jólléte egyaránt kiemelten fontos szempontokat képvisel. Egy fenntartható település célja az, hogy a lakosok minél élhetőbb és egészségesebb, valamint gazdaságilag is fenntartható körülmények között éljenek.

Környezetvédelem és egészség

Egy zöld város egyik legfontosabb ismérve a környezet védelme, valamint az ott élők egészségének megóvása. Ebben igen jelentős szerepet játszanak a különböző zöldterületek, amelyek segítenek mérsékelni a levegő szennyezettségét, valamint a nyári hőmérsékleti különbségeket. A parkok, erdők, ligetek, zöld sávok és növényfalak kialakítása ráadásul esztétikailag is javítja a városképet.

A zöldterületek számos hasznos élőlény otthonául szolgálnak, amelyeknek a megtelepedése az emberek számára is előnyös. A különböző madarak és denevérek például hatékonyan segítenek a szúnyogok elleni vegyszermentes védekezésben, a hasznos rovarok jelenléte pedig elengedhetetlen a dísz- és haszonnövények beporzásához. A szóban forgó állatok életterét műfészkekkel, műodúkkal és méhlegelőkkel lehet növelni, valamint így segíthetjük a szaporodásukat és a táplálkozásukat is.

A közlekedés a városok fenntarthatóságának szintén fontos tényezője. A megfelelő közlekedési hálózat kiépítésével csökkenthető az autóhasználat, ehelyett viszont teret kap a tömeg- és a gyalogos közlekedés, valamint a kerékpározás és a rollerhasználat is. Szintén a környezet megóvását támogatja a megfelelő hulladékgyűjtés és -kezelés is. Fontos a jól kiépített hulladékgazdálkodási rendszer és az illegális hulladéklerakók számának minimalizálása. Egy zöldvárosban gördülékenyen működik a szelektív hulladékgyűjtés, a veszélyes hulladékok (például az akkumulátorok, elektrotechnikai berendezések, sütőolaj stb.) begyűjtése, és igen hasznos a közösségi komposztálók kialakítása is.

Fotó: Getty Images

A légszennyezés csökkentése és a városlakók egészsége érdekében is elengedhetetlen a zöldvárosokban a tiszta és megújuló energiák használatának fokozása, valamint a fosszilis tüzelőanyagok alkalmazásának minél erőteljesebb mérséklése.

Élhetőbb környezet

Egy élhető városban a különböző destinációk (iskola, óvoda, gyógyszertár, bolt) közötti utazások ideje a lehető legrövidebb. Az úgynevezett „15 perces városok” koncepciójának épp ez a lényege: a lakosok számára bármi, ami a mindennapi élethez szükséges, negyedórán belül elérhető gyalogosan, kerékpárral vagy tömegközlekedéssel.

A közösségi kertek szintén fontos helyszínéül szolgálnak a városlakók környezettudatosabb életvitelének. Ezek a kertek nemcsak egészséges, helyben termesztett friss zöldséggel, gyümölccsel és fűszernövényekkel látják el gondozóikat, hanem közösséget is építenek, és új tudás elsajátítására is alkalmasak.

A közösségépítésre és új ismeretek elsajátítására remek lehetőséget kínálnak a közös szemétszedések, a faültetések, a műfészkek készítése és kihelyezésük, az iskolai programok és a különböző workshopok is.

A helyi termelők piaca, valamint a garázs- és gardróbvásárok is arra ösztönzik a lakókat, hogy helyben előállított élelmiszereket vásároljanak, és kidobás helyett inkább eladják vagy elcseréljék azokat a használati tárgyaikat, amelyeket mások feleslegesen vásárolnának meg újonnan.

Ha szeretne többet megtudni a fenntartható városokról, akkor látogasson el a régió legnagyobb fenntarthatósági rendezvényére, a Planet Budapest 2023 Fenntarthatósági Expóra és Élményprogramra.

Az esemény egyedülálló élményeket, kézzelfogható megoldásokat, szakmai programokat, egyedülálló kiállítást és interaktív játékokat tartogat azok számára, akik ellátogatnak a Planet Budapest 2023 Fenntarthatósági Expóra és Élményprogramra. A rendezvényre a belépés díjtalan.

Találkozzunk 2023. szeptember 27. és október 1. között a Hungexpón! További részletek: planetbudapest.hu