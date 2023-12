Tanulságos történet a Foxconn és az Apple együttműködésének kezdete. A mai világban megkerülhetetlen tech óriás kis híján tönkrement mintegy két évtizeddel ezelőtt. Steve Jobs volt az, aki újra sínre tette a vállalatot. Többek között azt találta ki, hogy iPod néven MP3 lejátszókat fog hatalmas sorozatban eladni. Ám akkor már rengeteg cég készített hasonló eszközöket, ezért a nagy hardvergyártó partnerek nem vették komolyan. A hatalmas ázsiai, úgynevezett szerződéses gyártók több százmillió dollárt kértek az Apple-től, hogy megszervezzék az iPodok nagy szériás sorozatgyártását.

Jobs és Tim Cook eljutott a Foxconn alapítójához, Terry Gouhoz is. Ő nyitott volt a két Apple-vezető megkeresésére, akik nem tudták maguk finanszírozni akkoriban a gyártást. A Foxconn bevállalta a kockázatot, mert hitt az ötletben. A sztori végét ismerjük: az Apple pár év alatt nemcsak kilábalt a válságból, hanem sokszorosára erősödött, és ez még az iPhone 2007-es megjelenése előtt történt! Az Apple ráadásul mind a mai napig a Foxconn legfontosabb partnere, naggyá téve ezzel az akkoriban még kevésbé ismert ázsiai szerződéses gyártót.

Fotó: Foxconn

Egy üzleti modell, amely már a legmagasabb szinten is bizonyított, és most a magyar startupoknak ad lehetőséget a gyors növekedésre

Dr. Tálos Péter, a Foxconn globális alelnöke, valamint a Cloud Network Techonolgy Kft. ügyvezető igazgatója is ezt a modellt követi, mert hisz benne, hogy ha nem is ekkorában, de kisebb léptékben, szűkebb réspiacokon működhet, és ez jelentősen erősítheti Magyarország gazdaságát is.

„Piciben, itt helyben megpróbáljuk alkalmazni. Jelenleg két ilyen kezdeményezésen dolgozunk. Az egyik egy kültéri okosbútorgyártó céggel való együttműködés, melynek termékeire a közeljövőben világszinten is nagy lehet a kereslet” – fejtette ki a vállalatvezető.

Kezdeményezése révén a Foxconn olyan segítséget nyújt a magyar innovatív startupok számára, amivel lépcsőfokokat ugorva, sikeresek lehetnek a piacon.

„Annál nincs rosszabb, mint amikor bevezetsz egy terméket, és utána azt kell mondanod a megrendelőknek, hogy nem tudod kiszolgálni őket, mert nincs akkora gyártói kapacitásod. Ha bejön napi öt-tízezer darabos megrendelés, olyan háttérre van szükség, mint amilyen a mi vállalatunknak van. Számomra a rugalmasság fontos, és képesek vagyunk gyorsan alkalmazkodni az adott helyzethez, nyitni az új, izgalmas lehetőségek felé. Így az a startup, amelyikkel együttműködünk, teljesíteni tudja a megrendeléseket, és nem szorul ki a piacról.”

Fotó: Foxconn

A kitörési pont, amely hosszú távon teljesen új szintre emelheti a hazai ipar szerepét és nemzetközi láthatóságát

Tálos Péter abban bízik, hogy hamarosan beszámolhatnak a sikereikről, és a Foxconn értékteremtő kezdeményezéseit több jelentős hazai gyártási kapacitással rendelkező nagyvállalat követi majd, ezzel új irányba terelve a magyar gazdaságot, amelyet most a kettősség jellemez. Az egyik oldalon ott vannak a technológiailag rendkívül fejlett nemzetközi nagyvállalatok és leányvállalataik, míg a másikon a hazai kisebb cégek vagy startup vállalkozások, amelyek technológiailag, gyártásszervezésben egészen más színvonalon működnek, de olyan innovatív termék van a birtokukban, ami a nemzetközi piacon is kurrens lehet.

„A magyar ipar szempontjából ez egy a kitörési lehetőségek közül. Így át tudunk hidalni rengeteg nehézséget, gyerekbetegséget, amivel jelenleg bármilyen innovatív terméket kitaláló magyar cégnek szembe kell nézne. Ha a modell működik és elterjed, az azt jelentheti, hogy olyan értékláncokat lehet Magyarországról létrehozni, amelyek első számú haszonélvezői a magyar startupok. Ezáltal teljesen más minősége lenne a hazai iparnak. Megjelennének azok a cégek – később akár nagyvállalatok –, amelyek az újonnan létrehozott értékláncok csúcsán üldögélnek világszínvonalú magyar vállalatként” – zárta le gondolatait a topmenedzser.