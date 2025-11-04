Neil deGrasse Tyson is ott lesz az MVM Future Talks szakértői között (x)

Nemcsak az űrkutatás területén dolgozóknak lehet ismerős Neil deGrasse Tyson neve: az amerikai asztrofizikus és tudományos kommunikátor több mint 30 éve dolgozik azon, hogy közérthető, kedvelhető módon mutassa be mindenkinek az asztrofizikát, a világűrt és a tudomány más, hasonlóan izgalmas területeit. 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben is csatlakozott az MVM Future Talkshoz, idén pedig számára igazán testhezálló témában osztja meg gondolatait.

A 2025-ös tudományos sorozat fő témája az űr, így a november 13-án 18:00-kor induló talk show-ban a műsorvezetők elsődleges szakterületéről, annak jelenéről és jövőjéről beszélgetnek majd vele. Szó esik majd egyebek mellett az űrliftről, ami az űrutazás jövőjét jelentheti, arról, hogy a Hold meghódítása valójában mennyire fontos cél, és arról is, hogy hogyan oldjuk meg a Marson az élelmezést.

Az Agymenők sorozatban, egy Batman-filmben és a Family Guyban is magát alakító Neil DeGrasse Tyson mellett az űrkutatás hazai szakértői is velünk tartanak: elméleti és orvosi fizikus, űripari mérnök, műholdfejlesztő, sci-fi író és az űrorvostan területén jártas orvos is beszél saját szakterületének helyzetéről, a közeli és távoli jövőre vonatkozó tervekről.

A műsorra készülve annak idei nagykövete, Puskás-Dallos Peti dokumentumfilmje forgatása során arra vállalkozott, hogy kiderítse, kié lesz az űr, ha sikerül meghódítani. Félre tudjuk majd tenni a nemzetek közti ellentéteket, és egységesen képviselni, hogy az űr az emberiség egészének új otthona, vagy lesz, aki magának akarja a hatalmat, és saját szabályai szerint irányítaná a Marsot? A gazdasági és politikai harcok vajon a Kármán-vonalon túl is folytatódnak? És mi történik majd, ha netán a földönkívüliek is bekapcsolódnak a vitába? Erről beszélgetett a téma szakértőivel, filozófusokkal, mérnökökkel, űrjogászokkal és katonai elemzőkkel. Az erről szóló dokumentumfilm november elején lesz elérhető az MVM Zrt. YouTube csatornáján.

Az MVM Future Talks talkshow-ját az mvmfuturetalks.hu oldalon kísérhetik figyelemmel a nézők november 13-án, 18.00-tól.