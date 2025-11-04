Deviza
Popeyes
munka
csirkés gyorsétteremlánc

A legendás amerikai gyorsétteremlánc még mindig keresi a munkatársait Budapesten – ennyit lehet keresni náluk

Az amerikai csirkés étterem teljes munkaidősök, részmunkaidősök és diákok jelentkezését is várja. A Popeyes azt igéri, hogy a budapesti egység megnyitása csak a kezdet.
VG
2025.11.04., 22:16

Az amerikai Popeyes csirkés gyorsétteremlánc több mint két hete nyitotta meg első budapesti egységét

A Popeyes még mindig keresi a munkatársait Budapesten
A Popeyes még mindig keresi a munkatársait Budapesten / Fotó: Popeyes Magyarország  / Facebook

A nyitónapon hosszú sorban álltak a vendégek, de az elmúlt napokban is csak sorban állás után lehetett az étteremből rendelni.

„A nyitónap hihetetlen energiája és lelkesedése bizonyította, hogy a magyar vendégek is készen állnak arra, hogy ugyanúgy imádják majd a Popeyes csirkét, mint rajongóink szerte a világon” – mondta el a megnyitón Sümegi László, a csirkés gyorsétteremláncot hazánkba hozó Fusion cégcsoport ügyvezető igazgatója.

Úgy fogalmazott, hogy 

a budapesti egység megnyitása csak a kezdet, és alig várják, hogy tovább terjeszkedjenek az országban.

A márka több mint 43 ezer étteremmel rendelkezik 35 országban, és ez a szám folyamatosan növekszik. 

Az amerikai csirkés éttermet a Fusion cégcsoport nyitott meg a magyar fővárosban. A csoport több mint harminc éve van jelen a magyar piacon: a Popeyes mellett üzemelteti a Burger King és a Bellozzo éttermeket, valamint az Anna Cafékat.

A Popeyes a megnyitó után is keresi még a munkatársait: teljes munkaidősök, részmunkaidősök és diákok jelentkezését is várja az étteremlánc.

  • Bruttó kezdő órabér bónuszokkal: 2390 forint,
  • átlagos havi bruttó bér teljes munkaidőben (bónuszokkal, pótlékok nélkül): 415 200 forint,
  • elérhető átlagos havi bruttó bér teljes munkaidőben (bónuszokkal, pótlékokkal): 478 200 forint.

A cég közlése szerint garantált alapbéremelést három és hat hónap után, bónuszemelést hat hónap után adnak, a hétvégi pótlékot, műszakpótlékot 18 óra után és emelt műszakpótlékot 22 óra után biztosítanak. 

Illetve jár még flex bónusz, ha rugalmas a beoszthatósága a munkavállalónak, továbbá jelenléti bónuszt is adnak. Napi étkezési lehetőséget és munkaidőben 50 százalékos vásárlási kedvezményt és kedvezményes mobilflottát is.

Az étteremlánc Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, a Csehországban és Olaszországban már jelen van Európában. 

A Popeyes árazásáról elmondható, hogy hasonlóan pozicionálja magát, mint a magyar piacon már évek óta jelen lévő gyorsétteremláncok (McDonald’s, Burger King, KFC).

