Putyin sorsfordító bejelentést tett a háborúról: Oroszország megkezdi a legpusztítóbb fegyvere sorozatgyártását – ettől tartott Ukrajna

Kitüntette a nukleáris meghajtású, legénység nélküli Poszejdon tengeralattjáró és a Burevesztnyik manőverező robotrepülőgép kifejlesztőit kedden Vlagyimir Putyin orosz elnök, és az Oresnyik hiperszonikus rakétarendszer sorozatgyártásának megkezdését is bejelentette.

Az Oresnyik az egyik orosz csodafegyver/Fotó: Anadolu via AFP

A Kremlben megrendezett ünnepségen Putyin az orosz nép számára történelmi jelentőségűnek nevezte a korlátlan hatótávolságú fegyverek kifejlesztését. Ugyanis szerinte ezek az eszközök, amelyeknek a megépítéséhez kizárólag oroszországi anyagokat használtak fel, évtizedekig fontosak lesznek a biztonsági és hadászati versengésben.

Az orosz elnök szerint a Poszejdon és a Burevesztnyik elektronikus komponenseit nagy teljesítményű számítógépek gyártásásában is fogják alkalmazni, kis méretű nukleáris berendezéseiket pedig olyan energiaforrások gyártásában, amelyeket egyebek között az északi sarkvidéken üzemeltetnek majd. Hozzátette, hogy október 21-én a NATO egy felderítő hajója a Burevesztnyik tesztelési zónájában tartózkodott, de Oroszország nem akadályozta a tevékenységét.

Nem akadályoztuk a munkáját. Hadd nézzék meg!

– fogalmazott az orosz nemzeti egység alkalmából rendezett ünnepségen Putyin, aki szerint a Burevesztnyik hatótávolsága messze felülmúlja az összes ismert rakétarendszerét, míg a Poszejdon sebessége pedig többszöröse az összes modern felszíni hajóénak.

Elkezdik az Oresnyik sorozatgyártását

Putyin azt is bejelentette, hogy Oroszország megkezdte az Oresnyik hiperszonikus rakéta sorozatgyártását, jövőre pedig hadrendbe állítja a Szarmat interkontinentáls nukleáris rakétarendszert, valamint köszönetet mondott a fejlesztőknek és a gyártócsapatoknak is.

Az Oresnyik sorozatgyártásnak bejelentése azért meglepő, mert Oroszország közel egy éve használta már élesben is a fegyvert.

A Poszejdon nukleáris meghajtású, legénység nélküli tengeralattjárót október 28-án tesztelte Oroszország – idézi fel a RIA Novosztyi, hozzátéve, hogy a hagyományos és nukleáris változatban is előállítható eszköz feladata repülőgéphordozó-csoportok, partvédelmi erődítmények és infrastruktúra megsemmisítése. A vezérkar főnöke, Valerij Geraszimov pedig korábban arról jelentett Putyinnak, hogy a Burevesztnyik október 21-i tesztelése során az 15 óra alatt 14 ezer kilométert tett meg.