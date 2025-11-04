A magyaroknak nem csak a pénz számít, amikor állást keresnek (x)

Bizonytalan helyzetben és nehézkes foglalkoztatási környezettel szembenézve a munkavállalók döntéseiben egyre fontosabb tényezővé válik a bizalom. A CVonline.hu friss, közel ezerfős kutatása szerint a válaszadók 75 százalékának a megbízhatóság döntő szempont még akkor is, ha az alternatíva magasabb fizetést kínál.

Nem véletlen, hogy a munkahelyi stabilitást a válaszadók közel háromnegyede tartja legalább „nagyon fontosnak”: meglepő módon a pénzbeli juttatásoknál fontosabbak az olyan tényezők, mint a légkör, a jó vezetők vagy a cég stabilitásáról elérhető információk.

Mitől megbízható ma egy munkahely Magyarországon?

A kutatás szerint egy megbízható munkahely átlátható, stabil, emberi, és fejlődést kínál. A megbízhatóság érzete tehát nemcsak a múltbeli stabilitásból fakad, hanem abból is, hogy a munkáltató kiszámítható jövőképet tud adni. A karrierfejlődési lehetőséget a válaszadók 87 százaléka elvárja, és az esélyegyenlőség iránti elkötelezettség is egyre fontosabb bizalmi tényező. A többség tehát karrierben gondolkodna, nem csak átmeneti munkahelyben.

A megbízható munkahely fogalma is külön figyelmet kap: a válaszadók 79 százaléka szerint az jelenti a valódi biztonságot, ha az állás leellenőrizhető vagy ismert cégtől származik, pontos munkaköri leírással (67%) és átlátható bér- és juttatási információkkal (64%).

A CVonline.hu erre reagálva vezette be az ellenőrzött hirdetések rendszerét, ahol munkahelyet és álláslehetőséget is ellenőriznek, mielőtt az megjelenhet az oldalon.

„A bizalom ma már nem elég, ha megvan. Láthatóvá is kell válnia. A munkavállalók információra és átláthatóságra éheznek, és ezt ma már nem hagyhatjuk figyelmen kívül” – mondja Balla Zoltán, a CVonline.hu CEO-ja.

A megbízhatatlanság ára

A bizalom hiánya is ugyanilyen erősen hat: a válaszadók szerint a legnagyobb intő jelek a rossz online vélemények (65%), a hiányos vagy pontatlan információk (62%), illetve az eltitkolt bér (57%). Ezek a tényezők nemcsak a jelentkezési hajlandóságot csökkentik, hanem komoly reputációs és versenyhátrányt is okozhatnak a munkaerőpiacon.