Tarol a Nintendo új csodafegyvere: továbbra is hatalmas eladást várnak a Switch 2-től – ezzel rekordévet zárhat a japán videójáték-óriás

Erős rajtot vett a Nintendo új generációs játékkonzolja: a japán vállalat 15 millióról 19 millió darabra emelte a Switch 2 értékesítési előrejelzését a 2025–2026-os pénzügyi évre. A kiotói székhelyű cég ezzel együtt 16 százalékkal, 370 milliárd jenre (2,45 milliárd dollárra, azaz 823,8 milliárd forintra) növelte éves működési nyereség-előrejelzését is, köszönhetően a konzol iránti vártnál erősebb keresletnek.

A Switch 2 több mint 130 millió eladott darabbal minden idők egyik legsikeresebb játékkonzolja lett. Az utód már a kereskedelmi háborúk idején került piacra, ami próbára tette a Nintendo ellátási láncát – ennek ellenére a cég szeptember végéig 10,3 millió darabot értékesített az új modellből. A sikert olyan címek segítették, mint a Mario Kart World és a Donkey Kong Bonanza, melyek világszerte a legkelendőbb játékszoftverek közé kerültek.

A vállalat vezetése szerint a kulcsidőszak még csak most jön: az év végi ünnepi szezonban várják a legnagyobb forgalmat, amit két új cím, a Pokémon Legends: Z-A és a Kirby Air Riders is megdobhat.

Az első karácsonyi szezon lesz az igazi próbatétel, de továbbra is erős lendületet érzékelünk

– mondta Furukava Suntaró, a Nintendo elnöke a pénzügyi eredmények ismertetésekor.

Bár a cég féléves működési nyereséghányada 13,2 százalékra csökkent az előző évi 23,2-ről, az új termékek és a bővülő játékkínálat kompenzálhatja a visszaesést. A Nintendo részvényei az eredményjelentés előtt 0,8 százalékos eséssel zártak, de éves szinten így is mintegy 40 százalékos árfolyam-emelkedést értek el, ami jól mutatja, hogy a befektetők hosszabb távon bíznak a Switch 2 sikerében.

A konzol piaci fogadtatása alapján a Nintendo újra a videójáték-ipar egyik legmeghatározóbb szereplőjévé válhat. Ha a 19 milliós eladási cél teljesül, a Switch 2 akár a vállalat történetének egyik legerősebb termékbevezetése lehet – és újabb bizonyítéka annak, hogy a japán cég még mindig képes meghatározni, hogyan játszik a világ.

