Deviza
EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF440.33 -0.31% CHF/HUF417.01 +0.21% PLN/HUF91.12 +0.08% RON/HUF76.33 +0.21% CZK/HUF15.91 -0.03% EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF440.33 -0.31% CHF/HUF417.01 +0.21% PLN/HUF91.12 +0.08% RON/HUF76.33 +0.21% CZK/HUF15.91 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53% BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
technológiai háború
startup
kvantumtechnológia
kvantumszámítás
Nagy-Britannia

Ha ráuntunk volna az AI-boomra: a kvantumforradalom lesz a következő nagy technológiai ugrás – már megkezdődött a versenyfutás

A brit startupok csendben építik a jövő számítógépeit, amelyek forradalmasíthatják az egész technológiai világot. A kvantumforradalom most ott tart, ahol a mesterséges intelligencia tíz éve: néhány egyetemi kutatásból globális iparág formálódik. A kérdés csak az, hogy a britek lesznek-e az éllovasok, vagy az amerikaiak aratják le a babérokat.
Gergely Máté
2025.11.04, 21:35

A mesterségesintelligencia-robbanás után egy újabb technológiai láz készül kitörni: ezúttal a kvantum-számítástechnika területén. A brit Phasecraft társalapítója, Ian Hogarth szerint eljön az a pillanat, amikor a kvantumtechnológiai vállalatok értéke ugyanúgy elszabadul, mint ahogy az MI-cégek esetében történt az elmúlt évtizedben. A kvantumforradalom most ott tart, ahol a mesterséges intelligencia tíz éve, de azóta sok minden változott, és a befektetőbb is előrelátóbbak.

Ha ráuntunk volna az AI-boomra: a kvantumforradalom lesz a következő nagy technológiai ugrás – már megkezdődött a versenyfutás
Ha ráuntunk volna az AI-boomra: a kvantumforradalom lesz a következő nagy technológiai ugrás – már megkezdődött a versenyfutás / Fotó: Gorodenkoff

„Eljön a felismerés pillanata, és meg kell őriznünk a hidegvérünket” – mondja Hogarth, aki attól tart, hogy a brit kutatásokból kinőtt startupok az amerikai óriások célpontjaivá válhatnak. A szakember jól ismeri a technológiai piacot: korábban a Songkick zenei startupot vezette, ma pedig kockázatitőke-befektetőként is dolgozik. 

A Phasecraft idén szeptemberben 34 millió dolláros tőkebevonási kört zárt, és jelenleg olyan partnerekkel dolgozik együtt, mint a Google és az IBM. Hogarth szerint 

a kvantumipar most ugyanott tart, mint az MI 2014-ben, amikor a londoni DeepMind 400 millió fontért a Google tulajdonába került. 

Már most látható, hogy a nagyvállalatok kezdik felvásárolni az ígéretes brit cégeket: 2024 júniusában az amerikai IonQ 1,1 milliárd dollárért megvette az Oxford Ionicsot.

A kvantumszámítógépek elméletileg exponenciálisan gyorsabban képesek számításokat végezni a klasszikus gépeknél, ám a hibaarány még mindig túl magas ahhoz, hogy ipari méretű felhasználásról lehessen beszélni. Ezért a brit startupok – például a Phasecraft és a Riverlane – nem magukat a gépeket építik, hanem azokat a szoftvereket és algoritmusokat, amelyekkel ezek a rendszerek működőképessé válnak.

 

Ez a stratégia két előnyt is kínál:

  • egyrészt nem kell egyetlen technológiai irányhoz kötniük magukat, hanem párhuzamosan több hardvergyártóval is együttműködhetnek;
  • másrészt a szoftverfejlesztés jóval kisebb tőkét igényel, mint a kvantumhardver megépítése. Hogarth ezt úgy fogalmazza meg: „Rengeteg okos ember ül és nagyon mélyen gondolkodik – ez olcsóbb, mint egy új szuperszámítógépet építeni.”

A britek élen akarnak járni a kvantumforradalomban

A Riverlane kvantumhiba-javító technológián dolgozik, míg a Phasecraft a gyakorlati alkalmazások fejlesztését tűzte ki célul. Az utóbbi például anyagtudományi kutatásokban és a brit Nemzeti Energiarendszer-üzemeltetővel együttműködve megújulóenergia-hálózatok kvantumos modellezésén dolgozik. A legtöbb brit kvantumvállalat még egyetemekről nőtt ki: a Phasecraft vezérigazgatója, Ashley Montanaro például a Bristoli Egyetem kvantuminformatikai professzora. Szerinte nincs ok arra, hogy egy kvantumszoftver-cég ne maradhasson hosszú távon független.

A Innovate UK nevű állami innovációs ügynökség szakértője, Roger McKinlay ugyanakkor reálisan látja a helyzetet: szerinte 

idővel elkerülhetetlen lesz, hogy a nagyvállalatok felvásárolják a kisebbeket, ezért a legfontosabb az, hogy a brit kvantumipar kapjon elég időt a megerősödésre, 

és a tudásbázis az országban maradjon. „Nem mindegy, hogy a gyerekeid tizenévesen vagy húszévesen költöznek el otthonról” – fogalmaz képletesen. A brit kvantumipar tehát már most a világ élvonalába tartozik, de a következő évek döntik el, hogy önálló, globális szereplő marad-e, vagy a technológiai nagyhatalmak újabb trófeája lesz. Ahogy Hogarth fogalmazott: „A valódi kvantumelőnyt már elértük – most csak meg kell tartanunk.”

Kvantumszámítógépes startupokba szállna be a Trump-kormány

Az Intelbe és a nyersanyagipari vállalatokba történő befektetéseket követően Donald Trump amerikai elnök kormányzata a high-tech szektor, mindenekelőtt a kvantumszámítógépes cégek felé fordul. A Wall Streeten nagy port felkavaró és az érintett részvények árfolyamát erőteljesen felhajtó értesülés szerint Washington a jövőben az állami támogatások fejében közvetlen befektetéseket szerezne az iparág vállalataiban. „Ha anyagi segítséget nyújtunk az adófizető cégeknek, a sikerből a kormány is ki akarja venni a részét” – jelentette ki nemrég Donald Trump amerikai elnök, aki ennek megfelelően cselekszik is, és felpörgeti az állami befektetéseket.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu